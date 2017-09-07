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Васильева надеется написать книгу о митрополите Ленинградском Никодиме

Общество
7 сентября, 4:52 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 7, сентября. /ТАСС

Никодим считается одним из тех, кто сохранил церковь в годы "хрущевских гонений"

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Глава Минобрнауки Ольга Васильева призналась, что после окончания своей работы на посту министра планирует написать книгу о митрополите Ленинградском и Ладожском Никодиме (1929-1978).

"Совместить научную деятельность с нынешней работой невозможно. Последнюю статью я написала полтора года назад. Но у меня есть надежда, что когда нибудь эта деятельность закончится, все пройдет. У меня собран материал для моей книги, у меня есть мечта - написать книгу о митрополите Никодиме, поскольку я занимаюсь историей русской церкви ХХ века", - сказала в четверг министр на встрече со студентами ДВФУ в рамках Восточного экономического форума.

Митрополит Никодим - иерарх Русской православной церкви. В 1963 году он стал митрополитом Ленинградским и Ладожским. С 1960 по 1972 годы - председатель отдела внешних церковных сношений Московской Патриархии. Никодим считается одним из тех, кто сохранил церковь в годы так называемых "хрущевских гонений".

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Персоны
Васильева, Ольга Юрьевна
Страны
Россия
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