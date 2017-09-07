Васильева: стрелявший в ивантеевской школе подросток нуждался в психологической помощи

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Подросток, 5 сентября устроивший стрельбу в школе Ивантеевки, нуждался в психологической помощи, которую ему не оказали ни родители, ни школа. Как заявила журналистам глава Минобрнауки Ольга Васильева на полях Восточного экономического форума, инцидент стал поводом задуматься о восстановлении института школьных психологов.
"Мальчик нуждался в помощи. Надо серьёзно задуматься о возвращении школьных психологов. Если подросток и скажет кому-то о проблемах, то чаще всего это будет не совсем близкий человек, и психолог может стать этим человеком", - отметила Васильева, добавив, что о своих планах мальчик писал в соцсетях.
Она подчеркнула, что родители школьника также во многом виноваты в произошедшем. "Ещё один вопрос - к родителям, они должны знать, что происходит с ребёнком в социальных сетях. Кто знает ребёнка лучше, чем родители? Они должны заниматься здоровьем и жизнью своего ребёнка", - сказала министр.
Другой важный вопрос, по ее словам, - как оружие могло оказаться в школе. "Как травматика оказалась, тут много вопросов, конечно", - заключила Васильева.
Подросток задержан. В отношении него расследуется дело по двум статьям УК РФ - "Хулиганство" и "Покушение на убийство". Следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.