Кабмин внес в Госдуму законопроект об ужесточении правил автоперевозки пассажиров

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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился внести в Госдуму законопроект, ужесточающий правила групповой перевозки пассажиров автомобильным транспортом. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.
"Предлагается внести изменения в законодательство, исключив обстоятельство, при котором перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом могут осуществляться в уведомительном порядке без получения лицензии", - говорится в сообщении кабмина.
Отмечается, что "законопроект направлен на противодействие незаконным регулярным перевозкам пассажиров, выполняемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями под видом заказных и для собственных нужд".