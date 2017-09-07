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Кабмин внес в Госдуму законопроект об ужесточении правил автоперевозки пассажиров

Общество
7 сентября, 8:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, сентября. /ТАСС

Ранее правительство одобрило ужесточение правил групповой перевозки

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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился внести в Госдуму законопроект, ужесточающий правила групповой перевозки пассажиров автомобильным транспортом. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

"Предлагается внести изменения в законодательство, исключив обстоятельство, при котором перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом могут осуществляться в уведомительном порядке без получения лицензии", - говорится в сообщении кабмина.

Отмечается, что "законопроект направлен на противодействие незаконным регулярным перевозкам пассажиров, выполняемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями под видом заказных и для собственных нужд".

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