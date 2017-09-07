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Трехкратное превышение содержания сероводорода в воздухе зафиксировано на востоке Москвы

Общество
7 сентября, 8:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, сентября. /ТАСС

Превышения концентрации выбросов в этих районах фиксируется неоднократно

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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. "Мосэкомониторинг" в ночь на 7 сентября вновь зафиксировал трехкратное превышение содержания в воздухе сероводорода на востоке Москвы, говорится в материалах экологической службы.

Автоматическая станция контроля "Кожухово", расположенная в Косино-Ухтомском районе, выявила в 01:00 мск превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) вещества в 3,61 раза. Превышение в 1,08 ПДК также выявила станция "Вишняки", расположенная в Рязанском районе.

За последнее время станция "Кожухово" уже неоднократно фиксировала превышение концентрации сероводорода. В ночь на 1 сентября она зафиксировала превышение на уровне 4 ПДК, в ночь на 4 сентября - 1,76 ПДК, а днем 5 сентября превышения продолжались в течение девяти часов, максимальная концентрация вещества в воздухе достигала 1,96 ПДК.

Станция "Кожухово" контролирует вредные выбросы в зоне влияния мусоросжигательного завода №4 и мусорного полигона "Кучино", который в июле был закрыт по поручения президента России Владимира Путина. 5 сентября глава городского округа Балашиха Сергей Юров предложил создать межмуниципальную рабочую группу для определения источника неприятного запаха, на который неоднократно жаловались жители. Результаты работы этой группы должны быть известны до 12 сентября.

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