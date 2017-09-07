Жуков: регионы РФ могут лишь частично использовать московский опыт реновации жилья

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Российские регионы, даже имеющие необходимые финансовые ресурсы, могут лишь частично использовать московский опыт реновации жилого фонда. Такое мнение высказал в интервью ТАСС первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков в преддверии открывающейся на следующей неделе осенней сессии палаты.

Ранее председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская сообщила, что планирует в ноябре внести в нижнюю палату законопроект о распространении московского опыта реновации жилищного фонда на другие субъекты РФ. По мнению депутата, продолжить реновацию можно в Белгородской и Калужской областях, а также в Санкт-Петербурге и Башкирии.

Жуков отметил, что в подобном ключе вопрос ставил и при обсуждении законопроекта о реновации жилого фонда Москвы в Госдуме. "Некоторые депутаты говорили: "Почему только Москва, другие регионы тоже могли бы это сделать". Об этом говорили даже некоторые регионы", - напомнил он. "Но, к сожалению, ситуация такова, что большинство субъектов ограничены в средствах, и им трудно применить такие механизмы реновации, как в Москве", - констатировал политик.

"Во-вторых, остается нерешенной проблема ветхого и аварийного жилья: за то время, когда выполнялась старая программа, появились новые здания, которые требуют срочного ремонта", - констатировал первый вице-спикер. Для многих регионов именно это пока находится в приоритете, добавил он.

"С другой стороны, действительно есть регионы, которые могли бы в каком-то смысле пойти по пути Москвы и взять ее опыт", - считает Жуков. По его словам, такое желание высказывал, в частности, Татарстан. "Но для регионов, которые нуждаются в серьезной подпитке из федерального бюджета, это труднорешаемая проблема", - повторил парламентарий.

"Для регионов-доноров такой вопрос можно ставить. Однако в полной мере перенести понятие реновации так, как это делается в Москве, наверное, не получится. Можно взять какие-то элементы в соответствующий законопроект, но только там, где для этого есть экономические предпосылки и финансовые возможности", - заключил Жуков.

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