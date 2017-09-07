Как геологи вскрыли мусорный Олимп Подмосковья

МОСКВА, 7 сентября. /Корр. ТАСС Александра Рыжкова/. Геологи 6 сентября начали бурить скважины на закрытом полигоне ТБО "Кучино" в Балашихинском округе, чтобы оценить объем образующегося на свалке биогаза и уровень фильтрата (опасная жидкость, возникающая в процессе разложения мусора). Корреспондент ТАСС узнал, как вскрывают самую известную свалку Московской области.

У подножия полигона "Кучино" расположены Некрасовка, Железнодорожный, Павлино, Кучино и Фенино. С 50-метрового плато хорошо видно еще одну закрытую свалку - "Некрасовка" в 3,5 км, там же лесопарки, озера и жилые дома вокруг. Свинцовое подмосковное небо здесь кажется ближе, ветер - громче. Все остальные звуки остались внизу под горой. Человека, рассматривающего панораму Москвы и Подмосковья с края плато, захватывает созерцательное умиротворение, пока тяжелый запах разлагающего мусора не возвратит его к реальности.

Примерно в 20 метрах от края плато геологи поставили самоходный ямобур. Это конструкция с гидравлическим механизмом и 200 мм винтовым шнеком, которую установили на полноприводном грузовике сзади вместо кузова. Такими ямобурами роют скважины на дачах.

Длина одного шнека - 1,8 метра. По мере того, как он зарывался в тело полигона, операторы останавливали машину. Они выбивали молотком крепеж - металлический штифт, устанавливали между шнеком и неразборной частью вала новое колено, возвращали штифт на место и опять запускали бур.

Неспешная работа

Начав примерно в 9 утра, через два часа работы геологи достигли глубины в 5,5 метра. Это очень медленно, пояснил генеральный директор "Спецгеоэкология" Борис Трушин . Его компания разрабатывает сейчас проект рекультивации "Кучино" и контролирует изыскательные работы на полигоне. Специалисты рассчитывали пробурить за этот день четыре скважины глубиной 30 метров каждая на вершине свалки и несколько - у ее основания. Однако в первой же яме шнек уперся в осколок бетонной плиты, бур переместили на метр в сторону, начав все заново.

"Говорят, что бывший оператор был жадный и закапывал только бытовые отходы, поэтому нечего бояться сломать шнеки. Но посмотрите вокруг!" - сказала одна из геологов. Вокруг из-под спресованного грунта выглядывают куски асфальта и бетонных плит. Торчит, как кривые антенны, металлическая арматура.

К вечеру бур так и не переехал к основанию кучинского плато, рассказал позднее Трушин. Геологи сделали только две скважины и начнут работы 7 сентября опять с вершины.

"В первой скважине на шнек арматурина намоталась. Сильно тормозила", - пояснил он. Прессованный грунт вперемешку с мусором - неустойчивая субстанция, она осыпается в скважину, если полностью вытащить винт, чтобы очистить его, добавил один из работавших на месте специалистов.

Огород на помойке

Пока бур монотонно высверливал дыру в вершине "Кучино", извлекая наверх ошметки разноцветного полиэтилена, Трушин подозвал корреспондента ТАСС к краю свалки. Здесь почти у пропасти вырос цуккини. Красивый, большой и покрытый росой. Совсем как в рекламе фермерских продуктов, если закрыть глаза на чей-то резиновый тапок, наполовину зарытый у его корней.

Рядом с цуккини зреют помидоры, и прячется под листьями желтая дыня. Поодаль на гребне растет одинокий подсолнух. Их здесь никто не сажал, они сами выросли из выброшенных продуктов, рассказал Трушин. "На "Некрасовке" (полигон ТБО в одноименном районе Москвы - прим. ТАСС) прямо были заросли: кабачки, огурцы, помидоры. Бабульки собирали это все и везли к метро продавать", - добавил он.

Однако бабушек на свалке в этот день не было видно. Накануне по плато бродили и что-то искали двое бездомных. Кучинская гора в целом безлюдная и необитаемая. Чайки с нее улетели после того, как мусор в июле стали засыпать грунтом, и еда оказалась под глиной, пояснил один из геологов. Свора собак живет среди грузовых контейнеров у основания свалки и время от времени поднимается на плато, судя по свежим следам.

К свежим овощам с "Кучино" можно добавить зарытые здесь консервы. Просроченные товары, по словам Трушина, сваливали во рвы на полигоне и закапывали. "Иногда бытовая химия, утилизированная на кучинской свалке, чудесным образом оказывалась в ближайших магазинах", - добавил он.

Энергия свалки

Пластиковые бутылки, полиэтиленовые пакеты, пластмассовую выбивалку, кожаные обрывки и покрышки, увенчивающие в разных местах вершину "Кучино", можно было переработать в твердое вторичное топливо RDF (refuse derived fuel), рассказал Трушин. Так, теплотворная способность 1 кг RDF составляет около 20 тыс. кДж, по расчетам компаний, которые занимаются проектированием мусоросжигательных заводов.

Подмосковье производит около 3,8 млн тонн коммунальных отходов в год, по данным министерства экологии и природопользования Московской области. Из них до 30% пригодны для переработки в RDF (1,2 млн тонн по оценке Трушина).

Если экстраполировать долю RDF-пригодных отходов в разрезе всех ТБО Подмосковья на объем накопленных на "Кучино" отходов (13 млн кубометров, по расчетам Росприроднадзора, или около 20 млн тонн по неофициальным оценкам), то в полигоне погребено приблизительно 4-6 млн тонн твердого вторичного топлива.

Помимо RDF "Кучино" выделяет горючий метан. За годы работы полигона он собрался в тела свалки, рассказал Трушин. Инженеры смогут определить постоянную динамику его образования и спроектировать необходимое количество факелов, где он будет сжигаться, только когда весь накопленный газ выйдет через пробуренные скважины. Однако его состав инженеры смогли установить в первый день земляных работ - 57,4% метана и 49% углекислого газа.

Путевка в мир мусорных полигонов

Система газоотведения, также как бетонное дно полигона, препятствующее контакту фильтрата с грунтовыми водами, дренажные колодцы, пологие склоны входят в список обязательных мероприятий обустройства свалок, согласно их проектам эксплуатации и дальнейшей рекультивации, сказал Трушин. Все бывшие операторы "Кучино" проигнорировали свои обязательства.

Так, склоны полигона значительно круче положенных 18° - около 30-35° в отдельных местах. Края свалки оставляли крутыми, чтобы его площадь меньше сужалась кверху и на выделенной территории при заявленной разрешенной высоте около 25 метров поместилось больше мусора. Сейчас площадь основания полигона превышает 50 га, плато на вершине - около 20 га. "Все будет выравниваться на стадии рекультивации. А это затраты. Переместить кубометр грунта до 2 км - это по 90 с чем-то руб.", - сказал Трушин. Таким образом, "выравнивание" склонов "Кучино" обойдется будущему рекультиватору в сумму около 100 млн руб., по расчетам эксперта.

Сейчас, по словам Трушина, проекты эксплуатации и дальнейшей рекультивации полигонов Подмосковья для предпринимателей - это что-то вроде дорогостоящей путевки на рынок утилизации отходов. "Кто бы на 100% выполнял проект - тех нет", - добавил он, комментируя ситуацию в Московской области.