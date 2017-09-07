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Более 200 участников со всей России собрал фестиваль фотографов и видеографов в КБР

Общество
7 сентября, 11:02 UTC+3 НАЛЬЧИК НАЛЬЧИК 7, сентября. /ТАСС

Итогом фестиваля станет большая выставка в Москве

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НАЛЬЧИК, 7 сентября. /ТАСС/. Участниками второго Северо-Кавказского фестиваля фотографов и видеографов "Два крыла" стали более 200 человек, увлекающихся фото- и видеосъемками, их обучают более десяти лучших специалистов профессии. Об этом ТАСС сообщили в четверг организаторы фестиваля.

"Более 200 человек со всей России стали участниками второго Северо-Кавказского фестиваля фотографов и видеографов "Два крыла". Своими знаниями с ними делятся 13 лучших представителей профессии", - рассказала ТАСС пресс-секретарь форума Амина Бахова.

Только за один день фотохудожники опубликовали несколько сотен работ в своих блогах и на страничках в социальных сетях в интернете.

"Участники уже успели побывать в Верхней Балкарии, поработать на Голубых озерах. Только за один фестивальный день они опубликовали более 700 фотографий. <…> Итогом нашего фестиваля станет большая выставка в Москве, где авторы смогут показать свои лучшие работы", - добавила собеседница агентства.

Неожиданные тонкости профессии

Специалист по конной фотографии Алексия Хрущева, приехавшая на фестиваль делиться опытом, уже придумала новые проекты.

"Я много снимала в Карачаево-Черкессии. На Кавказе интересный менталитет, очень отличается от центральной России. О красотах я молчу, чего стоят горы, долины! Я очень хочу возвращаться сюда, есть новые идеи, проекты. Хочу сделать сюжет о национальном всаднике, на лошади местной породы и поснимать, а если это удастся сделать на фоне гор, это будет фантастикой, особенно в этом месте", - рассказала ТАСС фотограф.

Она также отметила важность проведения таких фестивалей.

"Здесь есть возможность поделиться знаниями с коллегами. Каждый участник, если еще не определился в фотографии, может понять и найти свою нишу, сходив на семинары разной направленности. Творческие люди - мы такие. Нам нужен экшн, нам нужны мероприятия, нужно придумывать съемки, сюжеты, показывать людям красоту. В центральной России такого фестиваля нет, уверена, что он бы имел и там большой успех", - считает эксперт.

На мастер-классе Алексия рассказала об особенность работы своего направления, чем немало удивила слушателей.

"Специализация моя очень узкая, и не многие знают, что с животными для съемок нужно заниматься как и с людьми. Чтобы сделать один кадр создаются целые команды. Люди много нового узнали, некоторыми ответами были даже шокированы. Например, лошадям также нужно делать мейкап: красятся глаза, делается педикюр", - рассказала Хрущева.

О фестивале

В Черекском районе Кабардино-Балкарии на территории туристического комплекса "Голубые озера" с 4 по 10 сентября проходит II Фестиваль фотографов и видеографов Северного Кавказа "Два крыла".

Фотографы со всей России собрались для того, чтобы наладить сотрудничество и получить новый опыт. В программе фестивале предусмотрены лекции, фотоконкурсы, мастер-классы, тест-драйв техники партнеров, экскурсии, конные прогулки, шоу с участием моделей и визажистов, культурная программа.

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