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ВЦИОМ: более 84% россиян одобряют работу Путина, свыше 53% довольны Медведевым

Общество
7 сентября, 11:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, сентября. /ТАСС

Работу Госдумы в августе положительно оценили 51% граждан, Совета Федерации - 57,7%

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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Деятельность президента России Владимира Путина одобряют более 84% опрошенных жителей страны, а свыше 53% россиян, участвовавших в анкетировании, довольны работой председателя правительства Дмитрия Медведева. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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"Одобрение деятельности президента в августе в среднем находилось на уровне 83,5%, по данным за 28 августа - 3 сентября - 84,4%. Оценки работы председателя правительства и кабинета министров колебались в узких пределах. Среднее значение в последние числа августа - начале сентября по премьер-министру - 53,3%, по кабинету министров в целом - 57,4%", - отмечается в сообщении.

По государственным институтам, замеряемым раз в месяц, серьезной динамики также не наблюдается: работу Госдумы в августе положительно оценили 51% граждан, Совета Федерации - 57,7%.

Как показывают опросы, в рейтинге доверия политикам стабильно высоким остается показатель Владимира Путина (в последнюю неделю его называли 50,1% респондентов). В ТОП-3 рейтинга доверия на второй строчке по-прежнему остается министр обороны РФ Сергей Шойгу (16,7% по данным 28 августа - 3 сентября), и Дмитрий Медведев (15,5%). "Антирейтинг", как и в предыдущие месяцы, возглавляет Владимир Жириновский: около четверти респондентов отмечают, что не доверили бы ему решение важных государственных вопросов (по данным последней недели - 26,6%).

В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Каждый день опрашивается 600 респондентов не менее чем в 80 регионах страны.

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