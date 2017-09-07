В Гидрометцентре до конца года появится прогнозирующий ураганы суперкомпьютер

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В Гидрометцентре до конца года установят суперкомпьютер, который сможет прогнозировать возможность возникновения ураганов и ливней в Москве за 2–3 часа до чрезвычайной ситуации.
Об этом газете "Известия" рассказал заслуженный метеоролог РФ, директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Вильфанд пояснил, что после урагана, который прошел в столице 29 мая и унес жизни 18 человек, в мэрии Москвы решили развивать направление, связанное с усовершенствованием методов сверхкраткосрочных прогнозов.
"Появилась задача предупреждать население и власти о наступлении опасных явлений с целью минимизировать последствия. Так возникла идея развития системы раннего предупреждения, метеомониторинга, которую обсуждали Росгидромет и мэрия Москвы. Новая система сможет для предсказывать ураганы, смерчи и ливни за 2–3 часа", - рассказал метеоролог.
Установить компьютер планируют к концу 2017 года. Затем ученые будут работать над адаптацией старых и разработкой новых систем уравнений, сообщил Вильфанд, уточнив, что понадобится от полугода до восьми месяцев, чтобы начать расчеты пилотной версии. Директор Гидрометцентра считает, что работа над технологией прогнозов высокого разрешения с шагом в километр для Московского региона будет завершена к концу 2019 года.