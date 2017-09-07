Собянин: Москва является лидером в России по качеству образования

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Московское образование за последние годы претерпело ряд качественных изменений и сегодня является безусловным лидером в стране по своему качеству. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, открывая форум "Город образования" на ВДНХ.

"Рад приветствовать на форуме наших коллег практически из всех регионов нашей страны, рад приветствовать коллег почти из 40 стран мира. Нам очень ценен опыт каждого региона и каждой страны. Форум "Город образования", который проходит в Москве, не случаен - в Москве почти два миллиона студентов и школьников, и город постоянно находится в поиске новых современных технологий образования. Московское образование за последние годы прошло огромный путь изменений и сегодня является безусловным лидером в нашей стране по качеству образования", - сказал Собянин.

Мэр поблагодарил коллег из агентства PISA, проводивших специальное международное исследование качества образования в Москве. "В соответствии с исследованием, качество читательской и математической грамотности в Москве находится на шестом месте в мире среди лучших образовательных систем. Это огромный успех педагогических коллективов, школ, учащихся, я поздравляю с этим успехом", - отметил градоначальник.

По его словам, город продолжает искать новые пути развития обучения, делая его более адаптированным к условиям современной жизни. Он отметил, что при помощи высших учебных заведений Москвы, высокотехнологичных компаний и музеев в городе создаются новые классы - инженерные, педагогические, научные и кадетские.

"Школа активно двигается вперед навстречу городу и жизни", - добавил градоначальник и поздравил его жителей и гостей с наступающим юбилеем столицы.

Московский международный форум "Город образования" проходит с 7 по 9 сентября в павильоне № 75 на территории ВДНХ. В рамках мероприятия более 150 российских и зарубежных компаний представят на форуме актуальные программы последнего времени, методики и проекты в сфере обучения и контроля качества образования. В рамках деловой программы форума пройдут 80 мероприятий с участием 250 спикеров из 70 регионов РФ и из 40 стран мира. На форуме представлены 80 экспонентов высокотехнологичных компаний, работающих в образовательной сфере, а также экспозиции, посвященные Московской электронной школе и предпрофессиональному образованию.