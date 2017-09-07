Российские военные спасли от пожара киргизское село с тысячей жителей

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ТАСС, 7 сентября. Военнослужащие объединенной российской авиабазы Кант, дислоцированной на территории Киргизии, защитили от пожара частные дома жителей села в Московском районе Киргизии в 40 км западнее Бишкека. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.
"Площадь возгорания в Московском районе составила более 50 га, огонь охватил хозяйственные постройки, угрожая перекинуться на находящиеся в непосредственной близости частные дома населенного пункта, в котором проживают около 1 тыс. человек. Получив сигнал местных властей о помощи, на место пожара оперативно прибыла команда российской военной базы. Совместными усилиями удалось потушить пожар, не дав ему распространиться на домовладения", - сказали в пресс-службе.
В Центральном военном округе не уточнили, какие силы силы были задействованы в борьбе с огнем.
Объединенная российская военная база Кант является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности территории и воздушного пространства государств Организации Договора о коллективной безопасности.