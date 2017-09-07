Голландский суд обязал правительство принять меры по улучшению качества воздуха в стране

ГААГА, 7 сентября. /ТАСС/. Правительство Нидерландов должно принять план по улучшению качества воздуха в стране. Соответствующее решение вынес в четверг окружной суд Гааги.

Как подчеркнули в инстанции, этот план должен предусматривать "скорейшее приведение в норму качества воздуха в тех районах, где он загрязнен сильнее, чем это допускают действующие законы и стандарты". Кроме того, суд запретил властям принимать какие бы то ни было меры, которые могут привести к превышению предельных значений загрязнения.

Данный иск против правительства был подан экологической организацией Milieudefensie и поддержан несколькими десятками голландцев, многие из которых проживают в районах с сильно загрязненным воздухом.