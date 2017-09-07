Голландский суд обязал правительство принять меры по улучшению качества воздуха в стране

ЦСКА планирует подать заявку на проведение матча за Суперкубок России 2018 годаСпорт 7 сентября, 15:25
Лидеры России, Японии и Монголии прибыли на турнир по дзюдо во ВладивостокеСпорт 7 сентября, 15:20
Tele2 устранил сбой, который произошел в пяти городахЭкономика и бизнес 7 сентября, 15:20
Земля и человеческий капитал: бизнес и власти регионов ДФО презентовали проекты на ВЭФЭкономика и бизнес 7 сентября, 15:19
Глава ЦБ РФ назвала ситуацию с банком "Открытие" "частным случаем"Экономика и бизнес 7 сентября, 15:10
Лыжники и биатлонисты РФ ради Паралимпиады готовы пройти платную проверку на допингСпорт 7 сентября, 15:00
Стивен Джеррард будет тренировать "Ливерпуль" в Юношеской лиге УЕФАСпорт 7 сентября, 14:53
Минимальная стоимость билетов на домашние матчи "Зенита" в ЛЕ составляет 400 рублейСпорт 7 сентября, 14:41
Власти Москвы считают незаконной мемориальную доску Борису НемцовуОбщество 7 сентября, 14:40
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ГААГА, 7 сентября. /ТАСС/. Правительство Нидерландов должно принять план по улучшению качества воздуха в стране. Соответствующее решение вынес в четверг окружной суд Гааги.
Как подчеркнули в инстанции, этот план должен предусматривать "скорейшее приведение в норму качества воздуха в тех районах, где он загрязнен сильнее, чем это допускают действующие законы и стандарты". Кроме того, суд запретил властям принимать какие бы то ни было меры, которые могут привести к превышению предельных значений загрязнения.
Данный иск против правительства был подан экологической организацией Milieudefensie и поддержан несколькими десятками голландцев, многие из которых проживают в районах с сильно загрязненным воздухом.