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Голландский суд обязал правительство принять меры по улучшению качества воздуха в стране

Общество
7 сентября, 15:15 UTC+3 ГААГА ГААГА 7, сентября. /ТАСС

План должен предусматривать незамедлительное приведение в норму качества воздуха в тех районах, где он загрязнен сильнее, чем это допускают действующие законы и стандарты

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ГААГА, 7 сентября. /ТАСС/. Правительство Нидерландов должно принять план по улучшению качества воздуха в стране. Соответствующее решение вынес в четверг окружной суд Гааги.

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Как подчеркнули в инстанции, этот план должен предусматривать "скорейшее приведение в норму качества воздуха в тех районах, где он загрязнен сильнее, чем это допускают действующие законы и стандарты". Кроме того, суд запретил властям принимать какие бы то ни было меры, которые могут привести к превышению предельных значений загрязнения.

Данный иск против правительства был подан экологической организацией Milieudefensie и поддержан несколькими десятками голландцев, многие из которых проживают в районах с сильно загрязненным воздухом.

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