ОНФ просит власти восстановить памятник-маяк мореплавателю Дежневу на Чукотке

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Активисты Общероссийского народного фронта направили обращение в Минкультуры и Минтранс с просьбой восстановить памятник-маяк мореплавателю Семену Дежневу на Чукотке. Об этом говорится в сообщении пресс-службы движения, поступившем в четверг в ТАСС.

"Народный фронт" направил запросы в два ответственных министерства - Минкультуры и Минтранс - с просьбой предоставить информацию о состоянии памятника и планах по его реставрации", - говорится в сообщении.

В ОНФ отметили, что также к вопросу восстановления памятника планируется привлечь Минприроды, так как памятник расположен на землях национального парка "Берингия".

По данным ОНФ, первый монумент Дежневу был установлен в 1910 году, а в 1956 году на этом месте был возведен памятник-маяк с бронзовым бюстом мореплавателя.

"Маяк нес практическую функцию и служил ориентиром для грузовых судов, идущих по Северному морскому пути", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в настоящий момент маяк не работает и находится в полуразрушенном состоянии.