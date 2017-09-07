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ОНФ просит власти восстановить памятник-маяк мореплавателю Дежневу на Чукотке

Общество
7 сентября, 12:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, сентября. /ТАСС

Памятник расположен на землях национального парка "Берингия"

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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Активисты Общероссийского народного фронта направили обращение в Минкультуры и Минтранс с просьбой восстановить памятник-маяк мореплавателю Семену Дежневу на Чукотке. Об этом говорится в сообщении пресс-службы движения, поступившем в четверг в ТАСС.

"Народный фронт" направил запросы в два ответственных министерства - Минкультуры и Минтранс - с просьбой предоставить информацию о состоянии памятника и планах по его реставрации", - говорится в сообщении.

В ОНФ отметили, что также к вопросу восстановления памятника планируется привлечь Минприроды, так как памятник расположен на землях национального парка "Берингия".

По данным ОНФ, первый монумент Дежневу был установлен в 1910 году, а в 1956 году на этом месте был возведен памятник-маяк с бронзовым бюстом мореплавателя.

"Маяк нес практическую функцию и служил ориентиром для грузовых судов, идущих по Северному морскому пути", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в настоящий момент маяк не работает и находится в полуразрушенном состоянии.

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