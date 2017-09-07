Около 300 специалистов участвуют в первом форуме врачей СКФО в Пятигорске

ПЯТИГОРСК, 7 сентября. /ТАСС/. Свыше 300 специалистов участвуют в работе Первого форума врачей Северо-Кавказского федерального округа, открывшегося в четверг в Пятигорске, передает корреспондент ТАСС с места события.

"Это главные врачи из медицинских и санаторно-курортных учреждений регионов Северного Кавказа, руководство региональных минздравов СКФО, главные внештатные специалисты Минздрава РФ, специализирующиеся по данным направлениям. Они обсуждают формирование современной системы медицинской помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях, с учетом потенциала санаторно-курортного комплекса Кавказских Минеральных Вод, модернизации санаторно-курортной отрасли", - сообщили в оргкомитете форума.

Масштабы проблемы

Сердечно-сосудистые заболевания в России весьма распространены, сказала ТАСС Главный специалист Минздрава РФ по медицинской реабилитации, профессор Галина Иванова.

"Это колоссальная проблема, поскольку ежегодно в стране происходит около 56 тыс. инсультов, около 450 тыс. черепно-мозговых травм и около 420 тыс. инфарктов. Каждый год около полутора миллионов человек нуждаются в данном виде помощи. Есть заболевания, которые дают цифры еще больше, но именно эти на первом месте по смертности и инвалидизации. Поэтому государство вкладывает в их лечение серьезные деньги и предъявляет уже все более серьезные требования", - сказала Иванова.

По ее словам, "есть санатории, которые организовали у себя реабилитационные отделения, практически, как в больнице".

"Но таких мало, в основном они в Центральном и Уральском федеральных округах", - сказала она.

Экономическое бремя в триллионы рублей

Как сообщила директор НИИ Церебро-васкулярной патологии и инсульта Российского национального исследовательского медуниверситета имени Пирогова, профессор Людмила Стаховская, структура смертности в возрасте 20-39 показывает актуальность проблемы.

"Это вторая основная причина, после травм - болезни сердечно-сосудистой системы. Экономическое бремя от сердечно-сосудистых заболеваний в стране по цифрам 2012 года составило 1441 триллион рублей. Сейчас это еще больше", - сказала она.

Участники форума отмечают, что сегодня в рамках бесплатного оказания помощи фактически все граждане в случае инфаркта или инсульта получают бесплатно высокотехнологичную медицинскую помощь в сосудистых отделениях. После идет три этапа процесса реабилитации. На четвертом этапе - санаторно-курортное лечение, должны позаботиться у своих гражданах территории.

"Это серьезная программа, она работает в стране уже 10 лет, о ней мы будем говорить на форуме", - сообщают специалисты.

О форуме

Первый форум врачей Северо-Кавказского федерального округа, посвященный проблемам диагностики, лечения и реабилитации сосудистой патологии в условиях курортной зоны РФ "Инсульт и инфаркт. Состояние проблемы и пути ее решения", впервые проходит в Пятигорске при поддержке Минздрава России, Минкавказа России, АО "Корпорация развития Северного Кавказа", фонда "ПосетиКавказ".

Форум завершится 8 сентября.