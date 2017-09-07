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Сосновая аллея в честь героев войны появится в Тебердинском заповеднике

Общество
7 сентября, 13:04 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК, 7 сентября./ТАСС

Посадка деревьев реализуется в рамках Года экологии и столетия заповедной системы России

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ЧЕРКЕССК, 7 сентября./ТАСС/. Сосновая аллея с именными табличками участников Великой Отечественной войны из Карачаево-Черкесии (КЧР), получивших звания Героя Советского Союза и Героя России, а также ставших полными кавалерами ордена Славы, появится в октябре этого года в Тебердинском заповеднике в КЧР, сообщил в четверг ТАСС заместитель директора заповедника Джамал Текеев.

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"Руководством заповедника принято решение разбить аллею рядом с информационным визит-центром. Высадим 36 сосен с именными табличками уроженцев КЧР, удостоенных за мужество и доблесть, проявленные годы Великой Отечественной войны, званий Героя Советского Союза и России, а также ставших полными кавалерами ордена Славы", - сказал Текеев.

По его словам, "посадка сосен состоится в середине октября, как того требуют фенологические особенности этого дерева", на 9 сентября намечены разбивка территории и закладка памятного камня.

В октябре в заповеднике также планируется высадить березовую аллею в рамках Года экологии и столетия заповедной системы России, сообщил он.

На фронтах Великой Отечественной войны погибли около 8 тыс. жителей Карачаево-Черкесии. Почти 1,3 тыс. человек умерли от ранений в госпиталях, еще более 12,2 тыс. бойцов числятся пропавшими без вести. За мужество и отвагу 19 уроженцам КЧР присвоено звание Героя Советского Союза, десяти - Героя России, семь человек стали полными кавалерами ордена Славы.

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