В Подмосковье могут разрешить досмотр учеников в школах в экстренных случаях

ИВАНТЕЕВКА /Московская область/, 7 сентября. /ТАСС/. Досмотр учеников в школах может быть разрешен в экстренных случаях, если ученик вызвал подозрение у охранника. Такие меры могут быть введены после ЧП в школе №1 в Ивантеевке, где подросток устроил стрельбу. Об этом сообщила журналистам уполномоченный по правам ребенка Московской области Ксения Мишонова.

"Мы с правоохранительными органами будем разрабатывать новый алгоритм и будем выносить его на обсуждение с родительскими комитетами. Но я думаю, родители нас поддержат. Мы можем в экстренных случаях разрешить охранникам досмотр школьников, если они вызывают подозрение", - сказала она.

"Сейчас нет процедуры осмотра и досмотра детей. Охранники не имеют права прикасаться к ребенку. Мы сейчас будем разрабатывать новые нормативные акты, они будут вноситься в уставы в школ. Мы будем согласовывать с родительским комитетом эту инициативу", - уточнила Мишонова.

Вместе с тем омбудсмен высказалась против ужесточения мер в отношении детей. "Первое, что приходит в голову, - ужесточить, изолировать. Изолировать детей нельзя, с ними надо работать. Девиантное поведение не возникает за день или час. Изменение происходит постоянно, это надо вовремя заметить и вовремя начать работу с ребенком", - сказала Мишонова.

По ее мнению, необходима служба медиации, которая не во всех школах существует. "Нужно, чтоб были службы медиации, которые занимаются конфликтами в школах и агрессивным поведением детей. У нас катастрофически не хватает квалифицированных психологов -конфликтологов. Их вообще на всю страну десяток", - добавила она.

По предварительным данным следствия, 5 сентября ученик 9 класса пришел в школу с топором и пневматическим оружием. Он выстрелил из него в сторону учительницы и ударил ее топором, причинив рубленую рану головы. Испугавшись, трое учеников выпрыгнули из окна, они были госпитализированы с переломами. Школьник был задержан, в отношении него возбуждено и расследуется уголовное дело по двум статьям УК РФ - "Хулиганство" и "Покушение на убийство"