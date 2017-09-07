Детский технопарк "Кванториум "Дружба" открылся в Рязани

ТАСС, 7 сентября. Детский технопарк "Кванториум" Дружба" открылся в четверг в Рязани, власти региона уверены, что его будущие выпускники станут профессионалами, которые будут двигать вперед российскую экономику.

"Этот прекрасный объект... первый, но не последний в нашей области, вскоре его филиалы будут открыты в большинстве районов региона", - сказал на церемонии открытия врио губернатора Рязанской области Николай Любимов.

Врио губернатора региона выразил уверенность, что из рязанского "Кванториума" выйдут замечательные ученые, инженеры, изобретатели, которые будут продвигать российскую экономику. Любимов также отметил, что вскоре к работе детского технопарка подключатся рязанские вузы и что в создании образовательного центра приняли участие рязанские предприятия, которые ждут у себя инженеров из числа выпускников технопарка.

В открытии "Кванториума" Дружба" принял участие и губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Как отметил Любимов, аналогичный технопарк был открыт в Туле год назад, и региону есть чему поучиться у соседей в деле развития такого проекта.

"Мы намерены подписать сегодня соглашение о сотрудничестве между нашими двумя областями", - сказал врио губернатора, говоря об обмене опытом между технопарками. В свою очередь, тульский губернатор подчеркнул, что создание таких центров невозможно без тесного взаимодействия между региональными и федеральными властями.

Присутствовавший на церемонии открытия полномочный представитель президента в ЦФО Александр Беглов отметил, что открытие технопарка - часть государственной политики по созданию для молодежи образовательных возможностей.

О технопарке

Детский технопарк "Кванториум "Дружба" рассчитан на 800 детей и будет осуществлять подготовку по направлениям робоквантум (робототехника и программирование), аэроквантум (проектирование и создание беспилотных летательных аппаратов), промышленный дизайн (дизайн и проектирование технологических изделий), IT-квантум (информатика и информационная безопасность), наноквантум (материаловедение и нанотехнологии).

Из федерального и областного бюджета на приобретение высокотехнологичного образовательного оборудования было выделено 81,6 млн рублей, еще 107 млн рублей - на реконструкцию здания детского технопарка.