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Детский технопарк "Кванториум "Дружба" открылся в Рязани

Общество
7 сентября, 14:27 UTC+3 ТАСС

Врио губернатора области Николай Любимов отметил, что вскоре к работе технопарка подключатся рязанские вузы

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ТАСС, 7 сентября. Детский технопарк "Кванториум" Дружба" открылся в четверг в Рязани, власти региона уверены, что его будущие выпускники станут профессионалами, которые будут двигать вперед российскую экономику.

"Этот прекрасный объект... первый, но не последний в нашей области, вскоре его филиалы будут открыты в большинстве районов региона", - сказал на церемонии открытия врио губернатора Рязанской области Николай Любимов.

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Врио губернатора региона выразил уверенность, что из рязанского "Кванториума" выйдут замечательные ученые, инженеры, изобретатели, которые будут продвигать российскую экономику. Любимов также отметил, что вскоре к работе детского технопарка подключатся рязанские вузы и что в создании образовательного центра приняли участие рязанские предприятия, которые ждут у себя инженеров из числа выпускников технопарка.

В открытии "Кванториума" Дружба" принял участие и губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Как отметил Любимов, аналогичный технопарк был открыт в Туле год назад, и региону есть чему поучиться у соседей в деле развития такого проекта.

"Мы намерены подписать сегодня соглашение о сотрудничестве между нашими двумя областями", - сказал врио губернатора, говоря об обмене опытом между технопарками. В свою очередь, тульский губернатор подчеркнул, что создание таких центров невозможно без тесного взаимодействия между региональными и федеральными властями.

Присутствовавший на церемонии открытия полномочный представитель президента в ЦФО Александр Беглов отметил, что открытие технопарка - часть государственной политики по созданию для молодежи образовательных возможностей.

О технопарке

Детский технопарк "Кванториум "Дружба" рассчитан на 800 детей и будет осуществлять подготовку по направлениям робоквантум (робототехника и программирование), аэроквантум (проектирование и создание беспилотных летательных аппаратов), промышленный дизайн (дизайн и проектирование технологических изделий), IT-квантум (информатика и информационная безопасность), наноквантум (материаловедение и нанотехнологии).

Из федерального и областного бюджета на приобретение высокотехнологичного образовательного оборудования было выделено 81,6 млн рублей, еще 107 млн рублей - на реконструкцию здания детского технопарка.

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Персоны
Дюмин, Алексей Геннадьевич Любимов, Николай Викторович Беглов, Александр Дмитриевич
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