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Власти Москвы считают незаконной мемориальную доску Борису Немцову

Общество
7 сентября, 14:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, сентября. /ТАСС

Накануне доска появилась на стене дома, где жил погибший

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© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы считают незаконной и потребуют демонтировать мемориальную доску памяти убитого два года назад политика Бориса Немцова, которая появилась в четверг, 7 сентября, на стене его дома. Об этом ТАСС сообщили в Отделе монументов, памятных знаков и мемориальных досок столичного Департамента культурного наследия.

"В постановлении 1287 "Об утверждении положения о порядке установки в городе Москве мемориальных досок" все прописано о порядке установки. В ситуации с Немцовым ничего законного нет, одно беззаконие", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что в случае признания мемориальной доски незаконной ее демонтаж будет производиться "за счет инициаторов, которые это сделали незаконно". Отправлено ли уже уведомление о необходимости демонтажа инициаторам установки, она не уточнила. Ранее в четверг о появлении доски сообщил на своей странице в Facebok председатель политкомитета оппозиционного движения "Солидарность" Илья Яшин. По его словам, жильцы дома голосованием поддержали установку мемориала.

В постановлении правительства Москвы говорится, что мемориальные доски устанавливаются не ранее, чем через 10 лет после свершившегося исторического события или кончины увековечиваемого лица. "На лиц, удостоенных звания Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации, Героя Социалистического Труда, полных кавалеров ордена Славы, полных кавалеров ордена "За заслуги перед Отечеством", полных кавалеров ордена Трудовой Славы, а также лиц, удостоенных звания "Почетный гражданин города Москвы" и лауреатов премии правительства Москвы "Легенда века" ограничения по срокам установки не распространяются", - отмечается в документе.

Исключением могут стать особые решения Комиссии по увековечению памяти выдающихся событий и деятелей отечественной истории и культуры. Однако если такого решения нет, а в данном случае его не было, такие мемориальные доски подлежат демонтажу за счет тех, кто их установил.

Политика Бориса Немцова убили в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. По предварительным данным, в него несколько раз выстрелили из проезжавшей машины.

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Персоны
Немцов, Борис Ефимович
Темы
Убийство Бориса Немцова
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