"Большой этнографический диктант" 3 ноября напишут во всех регионах России

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Культурно-просветительская акция "Большой этнографический диктант" пройдет во всех регионах России 3 ноября, накануне Дня народного единства. Об этом сообщает в четверг Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН).

"В каждом регионе страны пройдет культурно-просветительская акция "Большой этнографический диктант", - говорится в сообщении агентства. - В этом году мероприятие получило статус международного - к его проведению подключилось Россотрудничество. Поэтому проверить уровень этнографической грамотности смогут не только жители России, но и соотечественники за рубежом".

Стать участником диктанта могут все желающие, отмечают в ФАДН, для этого необходимо обратиться на любую региональную площадку его написания, независимо от места жительства, либо в зарубежное представительство Россотрудничества. Итоги акции подведут ко Дню Конституции - 12 декабря. Организаторы Большого этнографического диктанта - Федеральное агентство по делам национальностей и министерство национальной политики Удмуртской Республики.

"Уникальность России заключается в ее национальном многообразии, - привели в агентстве слова руководителя ФАДН России Игоря Баринова. - В нашей стране живут 193 народа. Насколько хорошо мы знаем их историю, обычаи, традиции, культуру? Чтобы ответить на эти вопросы, проводится Большой этнографический диктант. В прошлом году он был организован впервые". Диктант проводился, пояснил Баринов, на 800 площадках России от Владивостока до Калининграда, а также в Турции и Швейцарии.

В 2016 году Большой этнографический диктант написали почти 90 тыс. человек: 35 тыс. сделали это очно и более 50 тыс. - онлайн. Самым молодым участником диктанта оказалась 12-летняя девочка из Ульяновской области, самым старшим - 80-летний мужчина из Мордовии. Средняя оценка за диктант по стране составила 54 балла из 100 возможных.