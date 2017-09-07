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На Всемирный фестиваль молодежи в Сочи от Карелии поедут 90 волонтеров

Общество
7 сентября, 14:38 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК /Корр. ТАСС, Игорь Лукьянов

Регион представят волонтеры возрастом от 18 до 69 лет

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ПЕТРОЗАВОДСК, 7 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лукьянов/. Карелия направит 90 волонтеров на Всемирный фестиваль молодежи и студентов, который пройдет в Сочи в октябре. Конкурс составил четыре человека на место, сообщила в четверг ТАСС руководитель карельского центра привлечения и подготовки волонтеров Дарья Маковецкая.

"От Карелии отобрано 90 волонтеров, которые поедут на Всемирный фестиваль молодежи в Сочи. Самому взрослому из них 69 лет, самым молодым - 18 лет. Конкурс составил более четырех человек на одно место", - сказала Маковецкая.

По ее словам, в ближайшее время волонтеры в Петрозаводске пройдут обучение в недавно открывшемся коллективном пространстве "Точка кипения". Там они познакомятся драг с другом, специалисты расскажут добровольцам о предстоящих задачах, особенностях поведения мероприятия и общения с гостями из других стран. Кроме того, для волонтеров разработают карту личностных компетенций. На фестивале волонтерам предстоит сопровождать делегации, оказывать помощь в их размещении, помогать в проведении мероприятий и др.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России 14-22 октября, он откроется карнавалом в Москве, 15-16 октября Санкт-Петербург, Калининград, Владивосток, Севастополь, Симферополь и Екатеринбург станут региональными площадками форума, а затем все его участники переместятся в Сочи. Основные мероприятия будут проводиться в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября.

Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей, в том числе представители различных общественных организаций, преподаватели и политики. Заявки на участие в фестивале поступили из почти 190 стран мира.

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