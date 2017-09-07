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Британский принц Джордж пошел в школу

Общество
7 сентября, 17:18 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Игорь Броварник

Наследнику престола всего четыре года, он будет посещать элитную школу Thomas's Battersea в Лондоне

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Герцог Кембриджский Уильям, принц Джордж и директор школы Хелен Хаслем

© Richard Pohle/Pool Photo via AP

ЛОНДОН, 7 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Британский принц Джордж впервые пошел в школу в возрасте четырех лет в сопровождении своего отца герцога Кембриджского Уильяма и дяди принца Гарри. Как сообщили в четверг в Кенсингтонском дворце, герцогиня Кембриджская Кейт (Миддлтон) из-за плохого самочувствия не смогла быть в этот торжественный момент рядом с сыном.

"К сожалению, герцогиня Кембриджская неважно себя чувствует, поэтому она не сможет сопровождать принца Джорджа", - ранее информировали в официальной резиденции. Кейт находится на 12 неделе беременности. Из-за плохого самочувствия она также отменила в минувший понедельник запланированный визит в детский центр на Хорнси-роуд в районе Лондона Ислингтон.

Третий в очереди наследования британского престола принц Джордж будет посещать престижную частную подготовительную школу Thomas's Battersea на юго-западе Лондона. Учебное заведение посещают дети в возрасте от четырех до 13 лет. Год обучения в школе обойдется родителям в 18 тыс. фунтов стерлингов ($23,5 тыс).

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Персоны
Гарри, принц Уильям (британский принц)
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