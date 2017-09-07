Британский принц Джордж пошел в школу

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ЛОНДОН, 7 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Британский принц Джордж впервые пошел в школу в возрасте четырех лет в сопровождении своего отца герцога Кембриджского Уильяма и дяди принца Гарри. Как сообщили в четверг в Кенсингтонском дворце, герцогиня Кембриджская Кейт (Миддлтон) из-за плохого самочувствия не смогла быть в этот торжественный момент рядом с сыном.
"К сожалению, герцогиня Кембриджская неважно себя чувствует, поэтому она не сможет сопровождать принца Джорджа", - ранее информировали в официальной резиденции. Кейт находится на 12 неделе беременности. Из-за плохого самочувствия она также отменила в минувший понедельник запланированный визит в детский центр на Хорнси-роуд в районе Лондона Ислингтон.
Третий в очереди наследования британского престола принц Джордж будет посещать престижную частную подготовительную школу Thomas's Battersea на юго-западе Лондона. Учебное заведение посещают дети в возрасте от четырех до 13 лет. Год обучения в школе обойдется родителям в 18 тыс. фунтов стерлингов ($23,5 тыс).