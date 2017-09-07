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Пострадавшие от нападения мужчины с ножом в Сургуте получат до 150 тыс. руб. компенсации

Общество
7 сентября, 15:44 UTC+3 ТАСС

На данный момент под наблюдением врачей находятся восемь человек в состоянии различной степени тяжести

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Сотрудники полиции у тела убитого преступника в центре Сургута. 19 августа 2017

Сотрудники полиции у тела убитого преступника в центре Сургута. 19 августа 2017

© Ирина Есман/ТАСС

ТАСС, 7 сентября. Пострадавшие от нападения мужчины с ножом в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) смогут получить компенсации в размере от 50 тыс. до 150 тыс. рублей. Соответствующее решение было принято в четверг заочным голосованием депутатов, сообщили ТАСС в думе Сургута.

"Было заочное голосование, и депутаты проголосовали за то, чтобы дать право администрации (Сургута - прим. ТАСС) на дополнительную меру соцподдержки. Механизм реализации, что, сколько и в какие сроки - это компетенция администрации", - сказали там.

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Согласно проекту решения депутатов, опубликованному на официальном сайте городской думы, решено выделить дополнительную меру социальной поддержки в виде единовременной материальной помощи пострадавшим. "При причинении тяжкого вреда здоровью (компенсация - прим. ТАСС) - в размере 150 тыс. рублей. При причинении средней тяжести вреда здоровью - 100 тыс. рублей, при причинении легкого вреда здоровью - в размере 50 тыс. рублей на каждого пострадавшего", - отмечается в документе.

В пояснительной записке к решению, также опубликованной на официальном сайте городской думы, уточняется, что в настоящее время под наблюдением врачей находятся восемь человек в состоянии различной степени тяжести.

19 августа в Сургуте мужчина напал с ножом на прохожих. Ранения различной степени тяжести получили восемь человек, все пострадавшие были госпитализированы. На место прибыли полицейские, нападавший был ликвидирован. Как сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, следователи установили его личность.

По предварительным данным, нападение совершил местный житель 1994 года рождения. По словам Петренко, следователи запросили дополнительные характеризующие данные о молодом человеке, будет проверяться информация о возможных психических отклонениях.

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