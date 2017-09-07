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Омбудсмен: реагирование оперативных служб на ЧП в Ивантеевке не вызывает нареканий

Общество
7 сентября, 15:25 UTC+3 ИВАНТЕЕВКА область/ 7, сентября. /ТАСС

По данным замдиректора школы, заместитель по безопасности находилась необходимые службы были своевременно вызваны, тревожная кнопка была нажата

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ИВАНТЕЕВКА /Московская область/, 7 сентября. /ТАСС/. Все сигналы в оперативные службы о ЧП в школе Ивантеевки поступили своевременно, сообщила журналистам врио директора Наталья Решетова.

"Все сигналы поступили вовремя, заместитель по безопасности находилась на месте, все службы были вызваны, тревожная кнопка была нажата", - сообщила Решетова.

В свою очередь уполномоченный по правам ребенка Московской области Ксения Мишонова подчеркнула, что все экстренные службы сработали оперативно. "Службы сработали оперативно, к ним вопросов нет в данном случае", - сказала она.

По предварительным данным следствия, 5 сентября ученик девятого класса пришел в школу с топором и пневматическим оружием. Он выстрелил из него в сторону учительницы и ударил ее топором, причинив рубленую рану головы. Испугавшись, трое учеников выпрыгнули из окна, они были госпитализированы с переломами.

В отношении подростка возбуждено и расследуется уголовное дело по двум статьям УК РФ - "Хулиганство" и "Покушение на убийство". Басманный суд Москвы арестовал девятиклассника до 5 ноября.

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