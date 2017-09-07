Часы, которые Ельцин получил от Брежнева и подарил Росселю, выставили в музее на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Наградные золотые часы Pilot, которые Борис Ельцин получил в подарок от Леонида Брежнева и позже подарил Эдуарду Росселю, впервые представлены в качестве экспоната в краеведческом музее в Екатеринбурге на выставке по случаю юбилея Росселя. Об этом сообщили ТАСС в четверг в Свердловском областном краеведческом музее.

Выставка приурочена к 80-летию первого губернатора Свердловской области, сенатора Эдуарда Росселя.

Как рассказали ТАСС в музее, часы Росселю Ельцин подарил в 1977 году. "Первый секретарь обкома КПСС Борис Ельцин на торжественном митинге по случаю пуска широкополосного стана на Нижнетагильском металлургическом комбинате стал поздравлять Росселя, но ему не было предусмотрено государственной награды. Тогда Ельцин поднял руку вверх, снял часы и вручил их Эдуарду Эргартовичу, сказав, что эти часы ему подарил Брежнев на день рождения", - рассказала собеседница..

По ее словам, всего Россель передал в дар музею около 2 тысяч предметов, документов, фотодокументов, в том числе, подарки губернатору от различных учреждений, делегаций, руководителей республик, областей, иностранных государств.

Эдуард Россель возглавлял Средний Урал с 1990 по 1993 и с 1995 по 2009 годы. С 2009 года является членом Совета Федерации РФ от Свердловской области. За выдающийся вклад в развитие Свердловской области Эдуард Россель награжден многочисленными государственными наградами, в том числе "Орденом за заслуги перед Отечеством" всех степеней. Выставка стала частью программных мероприятий празднования 80-летия Эдуарда Росселя, утвержденных врио губернатора Евгением Куйвашевым.