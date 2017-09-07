КРСК: медкластер в Кавминводах даст принципиально новый подход к оказанию медуслуг

ПЯТИГОРСК, 7 сентября. /ТАСС/. Создание инновационного медицинского кластера в Кавказских Минеральных Водах даст принципиально новый подход к оказанию медицинских услуг, считает гендиректор Корпорации развития Северного Кавказа (КРСК) Сергей Харитонов. Такое мнение он высказал на пленарном заседании Первого форума врачей Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), проходящего в четверг в Пятигорске.

По данным пресс-службы КРСК, кластер разместится на территории Малокарачаевского района Карачаево-Черкесии (КЧР), входящего в состав региона Кавказских Минеральных Вод, основными специализациями кластера станут кардиология, неврология, нейрохирургия, травматология и ортопедия, офтальмология, а также лечебно-оздоровительное направление с применением минеральных вод и лечебных грязей.

"Концепция инновационного медицинского кластера предусматривает строительство "якорных" объектов - университетской клиники, медицинского университета и научно- исследовательского центра. Мы создаем принципиально новый подход к оказанию медицинских услуг. В связи с этим важным элементом проекта является создание профессиональной среды медиков, ученых, которые будут лечить и учить. Участие в сегодняшнем форуме - это один из шагов в ее формировании", - сказал Харитонов.

По его словам, в рамках кластера планируется запустить процесс модернизации медицинской и санаторно-курортной отраслей, развивать медицинский туризм на Северном Кавказе.

"Реализация проекта идет по плану. Сейчас подписан договор долгосрочной аренды земельного участка в КЧР, проводится конкурс на выполнение предпроектной документации. По условиям бюджетного финансирования, в этом году мы должны выйти на проектирование объекта", - сказал он.

Около 300 специалистов участвуют в открывшемся в Пятигорске (Ставропольский край) Первом форуме врачей СКФО по проблемам диагностики, лечения и реабилитации сосудистой патологии в условиях курортной зоны РФ "Инсульт и инфаркт. Состояние проблемы и пути ее решения". Форум продлится до 8 сентября и проходит при поддержке Минздрава и Минкавказа РФ, КРСК, фонда "ПосетиКавказ".