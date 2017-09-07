МЧС предупредило о грозовом дожде и усилении ветра в ближайшие часы в Москве

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение о дожде с грозой и усилении ветра до 17 метров в секунду в ближайшие 1-3 часа.

"В связи с прохождением фронтальной зоны, в ближайший 1-3 часа с сохранением вечером 7 августа местами в Московской области и Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, при грозе усиление ветра до 12-17 метров в секунду", - сообщили в ГУ МЧС.

Во время непогоды возможно подтопление низменных участков дорог, затруднение движения транспорта и увеличение количества ДТП. Из-за сильного ветра возможны повреждения линий электропередачи и повал деревьев. Спасатели рекомендуют водителям парковать автомобили в гараже либо вдали от деревьев, управляя машиной, соблюдать скоростной режим и дистанцию.