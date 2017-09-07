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В США требуют переименовать ураган "Ирма" и дать ему имя дочери Трампа Иванки

Общество
7 сентября, 16:36 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 7, сентября. /ТАСС

Авторы петиции обвиняют президента Соединенных Штатов и членов его семьи в нежелании заниматься проблемами экологии и изменения климата

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Материал из 1 страницы
Пуэрто-Рико

Ураган "Ирма", Пуэрто-Рико

© REUTERS/Alvin Baez

НЬЮ-ЙОРК, 7 сентября. /ТАСС/. Петиция с требованием переименовать ураган "Ирма" в честь Иванки Трамп, дочери президента США Дональда Трампа, появилась на популярном американском сайте Petition site. На сегодняшний день петицию уже подписали почти 6 тыс. человек.

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Свою инициативу авторы объяснили недовольством многих американцев отношением администрации Трампа к проблеме изменения климата. По их мнению, глобальное потепление усилило мощь и разрушительные последствия ураганов, примером может служить недавний шторм "Харви", приведший к затоплению города Хьюстон (штат Техас) и гибели не менее 70 человек. Белый дом, указывается в петиции, вместо усилий по решению проблемы лишь усугубляет ее, "ускоренными темпами сворачивая с пути прогресса" в деле защиты окружающей среды.

"Пригласив на работу в администрацию людей, отрицающих изменение климата, выйдя из Парижского соглашения по климату и упразднив федеральный консультативный комитет по оценке изменений климата, администрация Трампа продемонстрировала свою полную безответственность в этом вопросе", - говорится в петиции.

В ней отмечается, что Иванка Трамп не раз заявляла о несогласии с мнением своего отца в вопросе глобального потепления, но на деле ничего не сделала для изменения его позиции. "Поэтому мы обращаемся ко Всемирной метеорологической организации с просьбой переименовать ураган "Ирма" в ураган "Иванка". Мы должны оказать давление на членов команды Трампа с тем, чтобы они приняли реальные меры в защиту здоровья и безопасности нашего мира и будущих поколений", - подчеркнули авторы петиции.

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Темы
Ураган "Ирма" Шторм "Харви" Тайфуны и ураганы Выход США из Парижского соглашения по климату
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