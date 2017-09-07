Отопление в жилых домах Архангельской области начнут включать 15 сентября

АРХАНГЕЛЬСК, 7 сентября. /ТАСС/. Подключение жилого фонда Архангельской области к отоплению начнется 15 сентября. Об этом в четверг сообщил министр топливно-энергетического комплекса и ЖКХ региона Андрей Поташев на заседании межведомственной комиссии.

"К 15 сентября весь жилфонд должен быть готов к зиме. С этой даты начнется подключение жилых домов Поморья к централизованному теплоснабжению", - приводит слова Поташева пресс-служба областной администрации.

По его словам, к отопительному сезону в регионе готово 90-95% домов. "К 15 сентября мы поставили задачу подготовить к зиме весь жилфонд. Социальные объекты уже подключаются к теплоснабжению. Здесь в передовиках город Архангельск, Пинежский и Приморский районы", - заключил министр.