Рособрнадзор разработает механизмы помощи директорам школ

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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Рособрнадзор считает важной объективную оценку работы директоров школ и помощь им. Об этом сообщил в четверг руководитель ведомства Сергей Кравцов, выступая на III Международной конференции "Образование с высокими возможностями для каждого: международный опыт, оценка, внедрение" в рамках форума "Город образования".
"Важный вопрос - это объективное назначение директоров школ, оценка директоров школ. Мы понимаем, что от директора школы очень многое зависит. Я думаю, что следующим этапом в деятельности Рособрнадзора будет как раз разработка механизмов помощи директорам школ", - сказал Кравцов.
Он уточнил, что подобные точечные проекты уже существуют. "В частности, проект "Я сдам ЕГЭ!", когда мы на территории Северо-Кавказского федерального округа за два года фактически сократили в три раза количество не преодолевших минимальные границы по ЕГЭ", - сообщил глава Рособрнадзора.
Кравцов также отметил развитие компетенции учителей, их мотивации и оценки, назвав это "очень болезненным вопросом". "У нас в соответствии с поручением президента РФ формируется Национальная система учительского роста, которая позволяет объективно оценить учителя и, соответственно, дать ему необходимую помощь, поддержку в трудных моментах в преподавании или знании того или иного предмета", - напомнил он.
Руководитель ведомства подчеркнул, что Рособрнадзор проводит проверки учебных заведений с целью улучшения качества их работы, а не для "административных решений". "Для школ, учреждений общего образования инспекция, контроль и оценка - это, прежде всего, стимулы для развития, а не для административных решений. Вот уже к тем, кто не воспользуется рекомендациями, которые дает инспекция, принимать административные решения", - заметил он.
Московский международный форум "Город образования" проходит с 7 по 9 сентября в павильоне № 75 на территории ВДНХ. В рамках мероприятия более 150 российских и зарубежных компаний представят на форуме актуальные программы последнего времени, методики и проекты в сфере обучения и контроля качества образования. В рамках деловой программы форума пройдут 80 мероприятий с участием 250 спикеров из 70 регионов РФ и из 40 стран мира. На форуме представлены 80 экспонентов высокотехнологичных компаний, работающих в образовательной сфере, а также экспозиции, посвященные Московской электронной школе и предпрофессиональному образованию.