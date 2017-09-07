Полтавченко открыл в Ярославле выставку, посвященную годовщине начала блокады Ленинграда

ЯРОСЛАВЛЬ, 7 сентября. /ТАСС/. Выставка коллекции артефактов времен Великой Отечественной войны, посвященная подвигу блокадного Ленинграда, открылась в Ярославле. Первыми гостями экспозиции стали губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, ветераны и жители блокадного Ленинграда.

"Ленинград постоянно ощущал поддержку, он знал, что страна с ним. Первой, кто принял его жителей, детей и женщин, была Ярославская область. Сотни тысяч ленинградцев спаслись благодаря вашим землякам", - сказал на открытии выставки Полтавченко.

Экспозиция была организована по инициативе врио губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова совместно с патриотическим объединением "Ленрезерв" и главным управлением МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

На выставке представлено более 70 автомобилей военных лет. Гостям доступны интерактивные разделы "Блокадный Ленинград", "Дети-герои", "Блокадная квартира", "Подвиг духовенства в годы блокады", "Ленинградская милиция в годы Великой Отечественной войны". Все предметы в экспозиции аутентичные.

"Это уникальная выставка с уникальными экспонатами, которые были привезены из непокоренного Ленинграда. Нас связывают неразрывные нити памяти, город на Ниве и город на Волге. Я хотел бы выразить благодарность Георгию Полтавченко за ту возможность, которая есть у ярославцев - прийти сюда и рассказать своим детям о тех страницах памяти, которые есть у нашего народа", - сказал журналистам Миронов.

Блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Ярославская область начала принимать эшелоны с людьми и заводским оборудованием из Ленинграда с июня 1941 года. Всего за время блокады регион принял почти треть эвакуированных ленинградцев - около 600 тыс. человек, 120 тыс. из них были дети.