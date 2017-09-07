Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.09:
$ 57.14
€ 68.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Полтавченко открыл в Ярославле выставку, посвященную годовщине начала блокады Ленинграда

Общество
7 сентября, 16:52 UTC+3 ЯРОСЛАВЛЬ ЯРОСЛАВЛЬ 7, сентября. /ТАСС

Гостям выставки доступны интерактивные разделы "Блокадный Ленинград", "Дети-герои", "Блокадная квартира", "Подвиг духовенства в годы блокады"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЯРОСЛАВЛЬ, 7 сентября. /ТАСС/. Выставка коллекции артефактов времен Великой Отечественной войны, посвященная подвигу блокадного Ленинграда, открылась в Ярославле. Первыми гостями экспозиции стали губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, ветераны и жители блокадного Ленинграда.

"Ленинград постоянно ощущал поддержку, он знал, что страна с ним. Первой, кто принял его жителей, детей и женщин, была Ярославская область. Сотни тысяч ленинградцев спаслись благодаря вашим землякам", - сказал на открытии выставки Полтавченко.

Экспозиция была организована по инициативе врио губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова совместно с патриотическим объединением "Ленрезерв" и главным управлением МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

На выставке представлено более 70 автомобилей военных лет. Гостям доступны интерактивные разделы "Блокадный Ленинград", "Дети-герои", "Блокадная квартира", "Подвиг духовенства в годы блокады", "Ленинградская милиция в годы Великой Отечественной войны". Все предметы в экспозиции аутентичные.

"Это уникальная выставка с уникальными экспонатами, которые были привезены из непокоренного Ленинграда. Нас связывают неразрывные нити памяти, город на Ниве и город на Волге. Я хотел бы выразить благодарность Георгию Полтавченко за ту возможность, которая есть у ярославцев - прийти сюда и рассказать своим детям о тех страницах памяти, которые есть у нашего народа", - сказал журналистам Миронов.

Блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Ярославская область начала принимать эшелоны с людьми и заводским оборудованием из Ленинграда с июня 1941 года. Всего за время блокады регион принял почти треть эвакуированных ленинградцев - около 600 тыс. человек, 120 тыс. из них были дети.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Миронов, Дмитрий Юрьевич Полтавченко, Георгий Сергеевич
Темы
Великая Отечественная война
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Какие книги покупать на Московской международной книжной ярмарке
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Фото
3
Закладная плита и серебряные монеты найдены при реставрации "Зимней гостиницы" на Валааме
Студенты на церемонии вручения студенческих билетов в Болгарской исламской академии
15
Болгарская исламская академия планирует стать центром исламского образования в РФ
10
Прогулки по Петру: что происходит с одним из главных монументов Церетели 20 лет спустя
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Улюкаев посоветовал "бояться данайцев, приносящих колбайцев"
2
В Ленобласти в результате взрыва снаряда погиб военный, еще пять ранены
3
Вспышка на Солнце привела к ухудшению связи в Европе и Америке
4
Российские баскетболисты обыграли британцев в заключительном матче группового этапа ЧЕ
5
СМИ: в Киеве начались столкновения между владельцами нерастаможенных авто и полицией
6
Порошенко признал, что возвращение Крыма Украине сейчас нереально
7
Опрос: языковой барьер - одно из главных препятствий для визита в Россию иностранцев
Темы дня
Новости партнеров
Реклама