В Мурманской области создана модель системной помощи детям-инвалидам

МУРМАНСК, 7 сентября. /ТАСС/. Власти Мурманской области смогли создать системы комплексной помощи нуждающимся детям. Об этом заявила в четверг в Мурманске на форуме-выставке "Вместе - ради детей!" председатель правления организовавшего форум Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Марина Гордеева.

"В Мурманской области выстраивается наиболее удачная модель системной помощи детям-инвалидам и семьям, воспитывающим таких детей", - сказал Гордеева.

Этого удалось достичь, как отметила эксперт, благодаря тому, что власти региона привлекают к решению проблемы социально активный бизнес, социальные организации, муниципалитеты. "Разные службы, разные специалисты работают на одну задачу. Когда ресурсы аккумулируются - более эффективно все работает. Системность в том, чтобы человек был в центре, а службы координировали свои действия", - сказала она.

Как сообщила губернатор региона Марина Ковтун, в регионе действуют 13 учреждений поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Более 60% подопечных центров возвращаются в семьи, пройдя психологическую реабилитацию и социализацию. Более 10% детей попадают под опеку в приемные семьи. И всего 6% попадает в детдома и в интернаты.

Всероссийская форум-выставка "Вместе - ради детей!" включает более 100 мероприятий, в которых принимают участие более 700 человек, делегаты 20 муниципальных образований и 20 негосударственных организаций. На ней будут представлены инновационные проекты из регионов, касающиеся поддержки материнства, адаптации инвалидов, заботе о детях, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и многих других вопросов. В течение двух дней будет действовать экспертный клуб, который отберет лучшие из представленных проектов для дальнейшего распространения на другие регионы.

Форум-выставка "Вместе - ради детей!" впервые состоялась в 2010 году в Казани, в прошлом году форум принимала Москва.