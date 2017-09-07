Мемориальная доска Немцову в Москве будет демонтирована

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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Мемориальная доска убитому политику Борису Немцову была установлена на доме на Малой Ордынке, где он проживал, без согласования с властями и будет демонтирована, физические и юридические лица могут быть привлечены к административной ответственности. Об этом ТАСС сообщил представитель департамента культурного наследия Москвы.
"По информации Москомнаследия, никаких документов, необходимых для размещения памятной таблички на доме, в котором проживал Борис Немцов, на согласование не поступало. Установка таблички была произведена без согласования, соответственно за самовольное возведение в Москве произведений физические и юридические лица могут быть привлечены к административной ответственности в соответствии с Кодексом города Москвы об административных правонарушениях. Самовольно установленные произведения подлежат демонтажу", - отметил собеседник агентства.
Он подчеркнул, что вопросы увековечения памяти установкой мемориальных досок рассматривает Комиссия по увековечению памяти выдающихся событий и деятелей отечественной истории и культуры, количественный и персональный состав которой утверждается правительством столицы.
"Комиссия рассматривает ходатайства, поступающие только от государственных организаций, общественных объединений и юридических лиц, ходатайства родственников и других физических лиц Комиссией не рассматриваются. Мемориальные доски устанавливаются не ранее, чем через 10 лет после свершившегося исторического события или кончины увековечиваемого лица. В случае ходатайств об установке мемориальных досок на зданиях организаций по решению Комиссии - не ранее, чем через 2 года после свершившегося исторического события или кончины увековечиваемого лица", - пояснил собеседник агентства.
Ранее заммэра Москвы по социальному развитию Леонид Печатников также сообщил, что "любая мемориальная доска, установленная с нарушением, будет одинаково демонтирована, независимо от того, какому деятелю она посвящена".
Политика Бориса Немцова убили в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. По предварительным данным, в него несколько раз выстрелили из проезжавшей машины.