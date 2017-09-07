Аксенов: только 10% из списка незаконно построенных объектов можно признать самостроями

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сентября. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов потребовал пересмотреть список незаконных объектов капитального строительства, куда включили 400 объектов, но из них лишь 10% можно признать самостроями. Об этом он сообщил в четверг на своей странице в Facebook.

"Зачем включать эти объекты (в список незаконных объектов капитального строительства - прим. ТАСС) для рассмотрения на республиканском уровне, ведь из 400 объектов заслуживают внимания 30-40? А те, что вызывают справедливое возмущение жителей, загромождают набережные, случайным образом в список не попали", - написал Аксенов.

"Считаю, что список незаконных объектов капитального строительства "Стоп Самострой!" составлен некорректно и требует пересмотра. В список были включены объекты, по которым есть спорные вопросы, однако их можно решить на муниципальном уровне, не выходя на республиканский", - уверен глава региона.

По его мнению, большинство должностных лиц, представивших объекты в этот список, "не имеют представления, что происходит на вверенной им территории". "Не знаю, какие мотивы были у тех, кто предлагал включить отдельные объекты. Например, среди них большое количество расположено в частном секторе - частные домовладения, где нет спорных вопросов с соседями. В список также включены магазины, построенная недавно автостанция в одном из сел Сакского района", - сообщил глава республики.

Он потребовал пересмотреть список самостроев до 13 сентября. "И затем лично с руководителями муниципальных образований проверю его наполнение", - заявил он.

В Крыму на протяжении нескольких лет говорят о необходимости борьбы с самовольным строительством, особенно в прибрежной зоне крымских курортов. Точечный снос таких построек уже ведется. Так, например, в начале лета власти расчистили от объектов самостроя плато знаменитой горы Ай-Петри. В июле Аксенов сообщал, что власти республики планируют к окончанию курортного сезона подготовить список подлежащих к сносу в 2017 году объектов самостроя.