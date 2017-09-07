МЧС и ОНФ за лето решили больше половины проблем регионов Сибири

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ТАСС, 7 сентября. Более половины проблем регионов в сфере экологии, пожарной безопасности, подготовки к отопительному сезону, поставленные перед МЧС и ОНФ, решены. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе Сибирского регионального центра (СРЦ) МЧС РФ.
"Из 89 проблем в области пожарной безопасности, экологии и подготовки к отопительному сезону, выбранные спасателями и общественниками для совместной реализации, решены больше половины. Самая масштабная работа проведена на территории Красноярского края, населенные пункты которого минувшей весной серьезно пострадали от природных пожаров", - сказали в пресс-службе.
Сотрудники МЧС и общественники проверяли деревообрабатывающие предприятия и их пожарную безопасность, закрывали нелегальные. Также на готовность к отопительному сезону инспектировались котельные. Ликвидировались несанкционированные свалки бытовых отходов.
"Есть задачи, решение которых ожидаем в течение осени. Они связаны с подготовкой к отопительному сезону, сносом ветхого и аварийного жилья. Первый опыт считаю плодотворным и надеюсь, что дальнейшее сотрудничество будет не менее эффективным", - цитируют в ведомстве слова начальника СРЦ Сергея Диденко.