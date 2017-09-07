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В Москве по программе реновации в домах планируют построить четырехкомнатные квартиры

Общество
7 сентября, 17:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, сентября. /ТАСС

Всего в программу реновации входит 5144 дома

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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Четырехкомнатные квартиры могут быть построены в новых домах по программе реновации в Москве.

СПЕЦПРОЕКТ

Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками

Как получить пять комнат вместо одной квартиры в хрущевке и переехать в новостройку из ветхого дома

Об этом сообщил журналистам заместитель руководителя департамента градостроительной политики Москвы Андрей Валуй.

"Мы показали как однушка, двушка и трешка будут выглядеть в доме по реновации. С учетом технических возможностей будет закладываться и возможность четырехкомнатной квартиры", - сказал он.

1 июля 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы. По итогам голосования жителей в программу, утвержденную мэром Сергеем Собяниным 1 августа, вошло 5144 дома, среди которых в основном пятиэтажные хрущевки. Это почти 70% имеющегося фонда такого типа в Москве.

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Реновация Снос хрущевок в Москве
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