В Москве по программе реновации в домах планируют построить четырехкомнатные квартиры

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Четырехкомнатные квартиры могут быть построены в новых домах по программе реновации в Москве.

СПЕЦПРОЕКТ Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками Как получить пять комнат вместо одной квартиры в хрущевке и переехать в новостройку из ветхого дома

Об этом сообщил журналистам заместитель руководителя департамента градостроительной политики Москвы Андрей Валуй.

"Мы показали как однушка, двушка и трешка будут выглядеть в доме по реновации. С учетом технических возможностей будет закладываться и возможность четырехкомнатной квартиры", - сказал он.

1 июля 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы. По итогам голосования жителей в программу, утвержденную мэром Сергеем Собяниным 1 августа, вошло 5144 дома, среди которых в основном пятиэтажные хрущевки. Это почти 70% имеющегося фонда такого типа в Москве.