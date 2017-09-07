Парк в Петербурге проведет внутреннюю проверку после инцидента с ребенком-инвалидом

Школа противоречий: директор, омбудсмен и суд пытались найти причины ЧП в ИвантеевкеПроисшествия 7 сентября, 19:58
Российские эксперты оценили возможность полета к Марсу совместно с СШАКосмос 7 сентября, 19:55
Закрытые слушания с участием сына Трампа начались в комитете Сената Конгресса СШАМеждународная панорама 7 сентября, 19:51
В Вологодской области реализуют инвестпроекты на сумму более 100 млрд рублейЭкономика и бизнес 7 сентября, 19:36
ВВС коалиции ликвидировали двух главарей ИГ в СирииМеждународная панорама 7 сентября, 19:33
Иранец Рахман и кубинка Дюранд признаны лучшими паралимпийцами по итогам Игр-2016Спорт 7 сентября, 19:21
Стратегический резерв: бум национального кино наблюдается в российских регионахВ стране 7 сентября, 19:18
Филатов: поражение на КМ пойдет на пользу Карякину при подготовке к турниру претендентовСпорт 7 сентября, 19:14
Хавьер Бардем и Пенелопа Крус представили совместный фильм на Венецианском кинофестивалеКультура 7 сентября, 19:13
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Парк развлечений в Петербурге, в котором, по словам матери ребенка-инвалида, обратившийся с жалобой к детскому омбудсмену, не хотели пускать ее сына на аттракционы, проведет внутреннюю проверку. Об этом ТАСС сообщили в четверг в администрации парка.
Ранее стало известно, что уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Светлана Агапитова намерена обратиться в надзорные органы с просьбой проверить парк развлечений в Приморском районе города после жалобы матери ребенка-инвалида, которой, по ее словам, продали билет, но не хотели пускать ее сына на аттракционы.
"По факту данного случая сейчас проходит внутренняя проверка. По факту проверки будет полное понимание картины произошедшего", - сказал собеседник агентства, добавив, что, согласно официальному заявлению владельца компании, с сегодняшнего дня особые дети в сопровождении родителей смогут посещать парк на безвозмездной основе.
Как отметили в пресс-службе омбудсмена, со слов матери ребенка, в конце августа она приобрела льготный билет для сына и для себя в качестве сопровождающего. В игровой лабиринт ребенку пройти не дали, объяснив это тем, что трасса рассчитана на детей более младшего возраста. А на батут инструктор согласился пустить ребенка только после вызова администратора и не более чем на 15 минут.
Через некоторое время мать мальчика обратилась к директору парка с требованием вернуть деньги за билет, и ей предложили прийти в будний день и воспользоваться аттракционом, когда не будет других ребят. В итоге через неделю стоимость билета все же возместили, но, как утверждает женщина, извинений не принесли.