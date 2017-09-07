Парк в Петербурге проведет внутреннюю проверку после инцидента с ребенком-инвалидом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Парк развлечений в Петербурге, в котором, по словам матери ребенка-инвалида, обратившийся с жалобой к детскому омбудсмену, не хотели пускать ее сына на аттракционы, проведет внутреннюю проверку. Об этом ТАСС сообщили в четверг в администрации парка.

Ранее стало известно, что уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Светлана Агапитова намерена обратиться в надзорные органы с просьбой проверить парк развлечений в Приморском районе города после жалобы матери ребенка-инвалида, которой, по ее словам, продали билет, но не хотели пускать ее сына на аттракционы.

"По факту данного случая сейчас проходит внутренняя проверка. По факту проверки будет полное понимание картины произошедшего", - сказал собеседник агентства, добавив, что, согласно официальному заявлению владельца компании, с сегодняшнего дня особые дети в сопровождении родителей смогут посещать парк на безвозмездной основе.

Как отметили в пресс-службе омбудсмена, со слов матери ребенка, в конце августа она приобрела льготный билет для сына и для себя в качестве сопровождающего. В игровой лабиринт ребенку пройти не дали, объяснив это тем, что трасса рассчитана на детей более младшего возраста. А на батут инструктор согласился пустить ребенка только после вызова администратора и не более чем на 15 минут.

Через некоторое время мать мальчика обратилась к директору парка с требованием вернуть деньги за билет, и ей предложили прийти в будний день и воспользоваться аттракционом, когда не будет других ребят. В итоге через неделю стоимость билета все же возместили, но, как утверждает женщина, извинений не принесли.