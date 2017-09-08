Сайт ТАСС подготовил спецпроект к 870-летию Москвы

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МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Официальный сайт информационного агентства ТАСС подготовил специальный проект к Дню города "Москва-870. Столица в цифрах".
Он содержит самую актуальную — по состоянию на 29 августа 2017 года — и полную информацию обо всех сферах жизни города. Журналисты редакции сайта tass.ru собрали, обработали, проверили и проиллюстрировали 480 цифр по 23 различным темам, касающимся жизни москвичей и функционирования такого огромного мегаполиса, как Москва: от числа поликлиник и протяженности линий метро до размера пенсий и количества мяса, съедаемого в среднем одним москвичом за год.
Из спецпроекта можно узнать, сколько человек живет в Москве, где они отдыхают и какую зарплату получают, как столица заботится о жителях, что может предложить туристам и многое другое.
Спецпроект выполнен в формате одного из наиболее перспективных направлений развития современной журналистики — data-журналистики, когда в материале одновременно используются статистика, информационные технологии и дизайн.
"Мы работали довольно долго, около полутора месяцев, примерно 80% времени заняли сбор и верификация данных, — рассказывает дизайнер Студии инфографики ТАСС Глеб Тржемецкий. — Для нас самих проект был интересен и в профессиональном, и в познавательном плане. Было интересно создавать финальную интерактивную визуализацию в виде облака цифр, из которой, собственно, вся идея проекта и выросла. А еще я, например, не знал, что в Москве есть целых девять горнолыжных склонов".
Важную нагрузку в проекте несут рисунки — они стали самостоятельным произведением прикладной графики, иллюстрирующим различные темы и огромный массив использованной информации.