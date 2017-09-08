Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.09:
$ 57.14
€ 68.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сайт ТАСС подготовил спецпроект к 870-летию Москвы

Общество
8 сентября, 10:00 UTC+3

Из специального проекта можно узнать, сколько человек живет в столице, где они отдыхают и какую зарплату получают

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Официальный сайт информационного агентства ТАСС подготовил специальный проект к Дню города "Москва-870. Столица в цифрах".

Он содержит самую актуальную — по состоянию на 29 августа 2017 года — и полную информацию обо всех сферах жизни города. Журналисты редакции сайта tass.ru собрали, обработали, проверили и проиллюстрировали 480 цифр по 23 различным темам, касающимся жизни москвичей и функционирования такого огромного мегаполиса, как Москва: от числа поликлиник и протяженности линий метро до размера пенсий и количества мяса, съедаемого в среднем одним москвичом за год.

Из спецпроекта можно узнать, сколько человек живет в Москве, где они отдыхают и какую зарплату получают, как столица заботится о жителях, что может предложить туристам и многое другое.

Спецпроект выполнен в формате одного из наиболее перспективных направлений развития современной журналистики — data-журналистики, когда в материале одновременно используются статистика, информационные технологии и дизайн.

"Мы работали довольно долго, около полутора месяцев, примерно 80% времени заняли сбор и верификация данных, — рассказывает дизайнер Студии инфографики ТАСС Глеб Тржемецкий. — Для нас самих проект был интересен и в профессиональном, и в познавательном плане. Было интересно создавать финальную интерактивную визуализацию в виде облака цифр, из которой, собственно, вся идея проекта и выросла. А еще я, например, не знал, что в Москве есть целых девять горнолыжных склонов".

Важную нагрузку в проекте несут рисунки — они стали самостоятельным произведением прикладной графики, иллюстрирующим различные темы и огромный массив использованной информации.

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
870-летие Москвы
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Лучший город Земли. Все, что нужно знать о Москве
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Робот Вера принимает на работу. Российский стартап раздвинул границы использования искусственного интеллекта
Фото
Обновленный шоу-рум по программе реновации жилья
14
Москвичи смогут сходить на экскурсии в первые готовые квартиры по программе реновации
3
Закладная плита и серебряные монеты найдены при реставрации "Зимней гостиницы" на Валааме
Студенты на церемонии вручения студенческих билетов в Болгарской исламской академии
15
Болгарская исламская академия планирует стать центром исламского образования в РФ
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Высота волн у берегов Мексики достигла одного метра
2
Вторая крупная вспышка на Солнце произошла вечером 7 сентября
3
Бабье лето придет в Московский регион в выходные
4
ВКС РФ уничтожили у Дейр-эз-Зора "министра войны" ИГ
5
Рогозин: Сирия и Израиль должны были раньше заинтересоваться БМПТ "Терминатор"
6
Соколов: замена транспортного налога на экологический сбор обсуждается только экспертами
7
Губернатор Флориды приказал эвакуировать сотни тысяч человек из-за урагана "Ирма"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама