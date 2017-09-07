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Данил Плужников выступил на открытии Первого всемирного конгресса людей с инвалидностью

Общество
7 сентября, 22:32 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 7, сентября. /ТАСС

Ранее в четверг поздравление участникам конгресса направил президент России Владимир Путин

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Победитель шоу "Голос. Дети-3" Данил Плужников выступил на открытии Первого всемирного конгресса людей с ограниченными возможностями здоровья, который проходит в Екатеринбурге с 7 по 10 сентября. Торжественная церемония состоялась во Дворце игровых видов спорта, ее участниками стали более 700 делегатов из 28 стран.

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"Четыре года велась подготовка к мероприятию, а четыре дня назад все надо было начинать заново: произошел пожар в кинотеатре "Космос", который должен был стать основной площадкой форума. Сейчас вход в "Космос" закрыт, но мы имеем свой космос, вокруг нас, и это пространство открыто, мы должны об этом помнить", - отметил руководитель всемирного движения конгрессов людей с инвалидностью Томас Краус.

Приветствие президента России Владимира Путина участникам и гостям мероприятия озвучил временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев.

Праздничное шоу стартовало парадом флагов стран-участниц. Свои номера представили танцевальные коллективы из Таиланда, Киргизии, Узбекистана. Артисты из Норвегии исполнили музыкальные композиции Северной Европы с помощью традиционных норвежских колокольчиков, концерт дал и инклюзивный оркестр из Германии Groove Inclusion. В завершении Уральский государственный академический русский народный хор вместе с залом исполнил русскую народную песню "Калинка".

100 брендов и букварь для детей с аутизмом

Первым мероприятием стартовавшего в четверг конгресса стала выставка "Социальная поддержка и реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья. Технические средства, технологии, услуги". Порядка 50 компаний из России, Белоруссии, Великобритании, Германии и Индии представили 100 брендов специальной продукции для помощи людям с инвалидностью, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"Наряду с демонстрацией экспонатов [на выставке] будут работать порядка 20 инклюзивных мастер-классов, более 30 презентаций и 20 деловых программ. Например, это мастер-классы и обучение по оздоровительной гимнастике, по канистерапии [метод лечения и реабилитации с использованием специально обученных собак]. Будет проходить большое количество дискуссий по адаптации людей с ограничениями. Также участники и гости выставки смогут получить консультации у специалистов по вопросам социальной защиты и поддержки инвалидов, приобретения ими технических средств реабилитации", - приводит департамент слова президента Уральской торгово-промышленной палаты Андрея Беседина.

В первый день выставки на региональном стенде Свердловская областная специальная библиотека для слепых представила проект детского инклюзивного чтения, специализированная детско-юношеская школа - адаптивной физической реабилитации, а Областной центр реабилитации инвалидов - две программы по адаптивной физкультуре, объединившие в себе восточные и западные практики для максимального расслабления и растяжения мышц и суставов.

Кроме того, сотрудники Уральского федерального университета (УрФУ) продемонстрировали гостям букварь для детей с аутизмом. "Мы разработали особый макет букваря со сменными страницами, он похож на конструктор. Специальные персонажи помогут ребенку находить контакт с книгой. Игровой процесс даст детям возможность выбора действий и смягчит восприятие", - пояснила руководитель проекта, профессор УрФУ Татьяна Быстрова.

О конгрессе

Инициатор проведения конгрессов людей с инвалидностью по всему миру - Томас Краус, социальный терапевт из Берлина. В 1998 году в столице Германии состоялся Первый европейский конгресс "Жить, встречаясь", собравший 500 участников. С тех пор подобные мероприятия стали традиционными и на сегодняшний день уже прошли в Германии, Швейцарии, Чехии, Нидерландах, Австрии и Бельгии.

Первый всемирный конгресс людей с ограниченными возможностями здоровья проходит в Екатеринбурге с 7 по 10 сентября. Идея проведения форума была выдвинута и поддержана во время Европейского конгресса в Брюсселе в 2015 году. Его основная тема - "Увидеть ценность каждого". Конгресс включает в себя деловую программу, инклюзивный концерт, первый международный инклюзивный бал, более 40 мастер-классов и реализацию проекта "Инклюзивный город".

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