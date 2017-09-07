Великобритания выделила более $40 млн на ликвидацию последствий урагана "Ирма"

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ЛОНДОН, 7 сентября. /ТАСС/. Правительство Великобритании выделило 32 млн фунтов стерлингов ($41,8 млн) на ликвидацию последствий сильнейшего урагана "Ирма", который в среду обрушился на острова Карибского моря, включая британские заморские территории. Об этом в четверг сообщила премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй после заседания чрезвычайного правительственного комитета COBRA.
"Мы приняли меры, на месте работают люди, 32 млн фунтов выделено на борьбу с последствиями стихии. Мои мысли и молитвы со всеми теми, кто пострадал, в особенности с британскими гражданами, проживающими на заморских территориях Ангилья и Виргинские острова", - сказала британский премьер.
"Там [на месте стихийного бедствия] будет задействован ряд самолетов стратегической авиации, вертолеты и оперативная группа, сформированная из морских пехотинцев, инженеров и консультирующих врачей. Наша цель заключается в том, чтобы оказать помощь", - отметил пресс-секретарь британского министерства обороны, подчеркнув, что специалисты в данный момент определяют, какие аэродромы в состоянии принять самолеты после урагана.
Мэй в четверг провела телефонный разговор с Эмманюэлем Макроном, президентом Франции, заморские департаменты которой также пострадали из-за разгула стихии. Лидеры Великобритании и Франции договорились, что обе страны будут работать вместе над преодолением разрушений, вызванных ураганом, сообщила пресс-служба британского премьера.