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ООН выделила $7 млн на оказание помощи беженцам из Мьянмы, прибывшим в Бангладеш

Общество
8 сентября, 4:08 UTC+3 ООН ООН 8, сентября. /ТАСС

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок призвал обеспечить беспрепятственный доступ для оказания помощи и предоставления защиты всем нуждающимся рохинджа

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ООН, 8 сентября. /ТАСС/. ООН выделила в четверг $7 млн на оказание срочной помощи беженцам из штата Ракхайн в Мьянме, где в последние недели идут столкновения между силами безопасности и вооруженными формированиями народности рохинджа. Средства пойдут на улучшение условий проживания десятков тысяч вынужденных переселенцев, укрывшихся на территории Бангладеш, сообщило Управление по координации гуманитарных вопросов ООН (УКГВ).

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"Эти средства помогут гуманитарным партнерам незамедлительно расширить операции, в том числе предоставить укрытие, продовольствие, медицинский уход тем, кто отчаянно нуждается в нашей помощи, в особенности женщинам и девочкам", - заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок.

По данным УКГВ, за две недели границу с Бангладеш пересекли более 160 тыс. жителей штата Ракхайн, многие из них провели в пути несколько дней, пересекая горы и реки в поисках убежища. Объявляя о выделении средств из фонда для реагирования на чрезвычайные ситуации, Лоукок призвал обеспечить беспрепятственный доступ для оказания помощи и предоставления защиты всем нуждающимся рохинджа.

Он отметил, что Бангладеш, принимающий беженцев из соседней страны, сам находится в крайне тяжелом положении из-за сильнейших наводнений, вызвавших мощные оползни. По его словам, гуманитарные агентства пытаются оказать помощь нуждающимся, однако испытывают острую нехватку финансовых средств.

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