ООН выделила $7 млн на оказание помощи беженцам из Мьянмы, прибывшим в Бангладеш

CNN: Никки Хейли рассказала, как отклонила предложение Трампа стать госсекретарем СШАМеждународная панорама 8 сентября, 6:31
Американка Мэдисон Киз стала второй финалисткой US OpenСпорт 8 сентября, 6:09
В службе и обороне: 460 лет назад Кабардино-Балкария вошла в состав РоссииВ стране 8 сентября, 6:00
Крамер: лыжник Легков находится в хорошей форме и предельно мотивированСпорт 8 сентября, 5:13
Рогозин: Сирия и Израиль должны были раньше заинтересоваться БМПТ "Терминатор"Армия и ОПК 8 сентября, 5:12
В России разрабатывают персонализированные препараты против ракаНаука 8 сентября, 4:47
Politico: записи Манафорта со встречи с Весельницкой не представляют угрозы для ТрампаМеждународная панорама 8 сентября, 4:46
Экс-президенты США объявили о сборе средств для пострадавших от шторма "Харви"Общество 8 сентября, 4:40
Слоан Стивенс обыграла Винус Уильямс и вышла в финал US OpenСпорт 8 сентября, 4:35
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ООН, 8 сентября. /ТАСС/. ООН выделила в четверг $7 млн на оказание срочной помощи беженцам из штата Ракхайн в Мьянме, где в последние недели идут столкновения между силами безопасности и вооруженными формированиями народности рохинджа. Средства пойдут на улучшение условий проживания десятков тысяч вынужденных переселенцев, укрывшихся на территории Бангладеш, сообщило Управление по координации гуманитарных вопросов ООН (УКГВ).
"Эти средства помогут гуманитарным партнерам незамедлительно расширить операции, в том числе предоставить укрытие, продовольствие, медицинский уход тем, кто отчаянно нуждается в нашей помощи, в особенности женщинам и девочкам", - заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок.
По данным УКГВ, за две недели границу с Бангладеш пересекли более 160 тыс. жителей штата Ракхайн, многие из них провели в пути несколько дней, пересекая горы и реки в поисках убежища. Объявляя о выделении средств из фонда для реагирования на чрезвычайные ситуации, Лоукок призвал обеспечить беспрепятственный доступ для оказания помощи и предоставления защиты всем нуждающимся рохинджа.
Он отметил, что Бангладеш, принимающий беженцев из соседней страны, сам находится в крайне тяжелом положении из-за сильнейших наводнений, вызвавших мощные оползни. По его словам, гуманитарные агентства пытаются оказать помощь нуждающимся, однако испытывают острую нехватку финансовых средств.