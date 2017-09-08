Медведев поручил выделить до 700 млн рублей на скорые для моногородов

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил выделить до 700 млн рублей из резервного фонда правительства для обеспечения моногородов автомобилями скорой помощи. Об этом сообщается в пятницу на сайте кабмина.

Это поручение дано в развитие распоряжения правительства от 6 сентября, которым предусматривается поставка в 2017 году 1,15 тыс. автомобилей от крупнейших отечественных производителей (ГАЗ, УАЗ) в 75 регионов.

При распределении поставляемых в рамках распоряжения скорых властям регионов рекомендовано в приоритетном порядке обеспечить ими моногорода. Их список должен быть представлен в Минпромторг в течение месяца.

Еще одним поручением предусматривается выделение Минпромторгу еще до 100 млн рублей для поставок в Магаданскую, Амурскую, Мурманскую области, Алтайский и Хабаровский края автомобилей скорой повышенной проходимости.