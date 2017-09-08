Проект строительства онкоцентра в Калининграде направлен на госэкспертизу

КАЛИНИНГРАД, 8 сентября. /ТАСС/. Проект строительства нового онкоцентра в Калининграде направлен на государственную экспертизу. Об этом ТАСС сообщил в пятницу врио министра здравоохранения области Александр Кравченко.

"В настоящее время проект проходит государственную экспертизу. После получения положительного заключения будут проведены необходимые конкурсные процедуры для определения подрядчика по строительству объекта", - сказал собеседник агентства. Учреждение разместится в поселке Родники Гурьевского района области недалеко от Калининграда, площадка под строительство уже определена, добавил врио министра.

Третий уровень помощи

Область является одним из регионов, не имеющих специализированного окнкологического центра или диспансера. Для получения специализированной, в том числе высокотехнологичной онкопомощи жителей области отправляют в федеральные онкологические центры в другие регионы страны. В 2016 году на лечение таким образом были направлены 706 человек, что на 381 пациента больше, чем год назад, сообщили в Минздраве области.

Диагностирование проводится на муниципальном уровне, на базе Калининградской областной клинической больницы ведутся консультации, плановые операции, оказывается радиологическая и химиотерапевтическая помощь. В этом году по инициативе главы региона Антона Алиханова открыт Центр женского здоровья, где установлен цифровой маммограф и ультразвуковые аппараты экспертного класса. Онкологическая помощь детям оказывается на базе Детской областной больницы. Онкологический центр нужен области "как третий уровень оказания высокотехнологичной онкопомощи и главное звено, объединяющее всю онкослужбу", - пояснили в ведомстве.

Проект центра

Проект онкологического центра включает современную поликлинику, стационар на 200 коек, диагностическое отделение и отделение лучевой терапии, шесть операционных. Сметная стоимость строительства объекта и оснащения его медицинским и технологическим оборудованием составляет порядка 4,5 млрд рублей. Проект получил поддержку президента РФ, из резервного фонда главы государства на начало стройки в 2017 году области выделено 350 млн рублей, реализация проекта включена в бюджет 2018-2019 гг. Как сообщил ранее врио губернатора области Антон Алиханов, строительство будет вестись в рамках софинансирования федерального и регионального бюджетов в соотношении 77% на 23%.

Развитие онкологической службы

"На сегодняшний день онкологических больных в регионе лечат в отделениях областной больницы. Лечат хорошо, достойно, но этого мало. Конечно, в регионе должен быть онкологический центр, который бы был не только организатором онкологической помощи, но и методологическим центром, который внедрял бы новые практики лечения больных", - отметил, директор медицинского института Балтийского федерального университета им. И. Канта (БФУ) Сергей Коренев.

Появление центра, по его словам, поможет решить задачу развития онкологической службы в районах области, направленную на общее снижение числа больных за счет раннего выявления заболевания и улучшения результатов лечения, в том числе за счет использования современного оборудования.

"Не секрет, что у нас в регионе прекрасные онкохирурги, химиотерапевты, хорошие радиологи, но радиологическая база, конечно, устарела, потому что эта техника развивается стремительными темпами, и при лечении людей, имея аппаратуру, которой уже 15, 20, 30 лет, сложно достичь хороших результатов. Это требует современных методик, аппаратуры и, конечно, рук и умов врачей", - сказал собеседник агентства.

Ситуация в регионе

Ситуация с заболеваемостью онкологическими заболеваниями в области не является катастрофической, она здесь даже ниже, чем в ряде регионов Северо-Западного федерального округа (СЗФО), отмечают эксперты. "Мы сравниваем себя в основном с регионами СЗФО, и в этой ситуации мы не выглядим хуже по подавляющему большинству нозологий. Но нас это не может успокаивать, потому что наши люди болеют, и они болеют чаще, чем 10 - 20 лет назад. Естественно, мы бы хотели, чтобы они болели значительно реже", - подчеркнул Коренев.

По данным областного министерства здравоохранения, по состоянию на 1 января 2017 года на онкологическом учете в Калининградской области состоят 23,691 тыс. человек. За шесть месяцев этого года злокачественные новообразования были впервые диагностированы у 1,602 тыс. пациентов (за шесть месяцев 2016 года - у 1,597 тыс. человек), из них 459 - граждане трудоспособного возраста. В структуре смертности злокачественные образования стоят на втором месте после болезней системы кровообращения.

"То, что онкологический центр региону необходим, это очевидно, и то, что это понимают и поддерживают первые лица региона и страны - это замечательно, и это очень хорошая новость для области", - резюмировал директор мединститута БФУ.