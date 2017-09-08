Кроноцкий заповедник станет основой восстановления популяции северного оленя на Камчатке

КРАСНОЯРСК, 8 сентября. /ТАСС/. Популяция дикого северного оленя в Кроноцком заповеднике на Камчатке может стать основой восстановления численности этих животных на полуострове, сообщила в пятницу пресс-служба Саяно-Шушенского заповедника, представитель которого провел учет оленей на Камчатке.

Учет проводил начальник научного отдела заповедника Роман Афанасьев в рамках соглашения о сотрудничестве с заповедными территориями, уточнили в пресс-службе.

"Дикий северный олень, ранее широко распространенный по всей Камчатке, сейчас сохранился в единственном очаге с относительно благополучной численностью только в границах заповедника (Кроноцкого - прим. ТАСС). По экспертной оценке, численность этого "рогатого" вида менее 800 голов. В будущем эта группировка может стать основой для восстановления популяций на всей территории Камчатки", - привели в пресс-службе слова Афанасьева.

В результате учета была подтверждена информация о том, что северные олени придерживаются открытой среды обитания и не образуют больших групп. Самое крупное стадо за период проведения учетных работ было встречено в приморской тундре - 21 особь, остальные группы не превышали 6 особей, чаще всего учетчики встречали одного или двух животных.

Кроноцкий государственный природный биосферный заповедник - один из старейших заповедников России. Он расположен в восточной части полуострова Камчатка и занимает площадь 1,15 млн га.