Самый северный город Красноярского края получит резервные электрогенераторы

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КРАСНОЯРСК, 8 сентября. /ТАСС/. Девять дизельных электрогенераторов приобретут в 2017 году власти Таймыра в качестве резервных источников для города Дудинки. Об этом в пятницу на круглом столе ассоциации коренных малочисленных народов Красноярского края сообщила советник главы Таймырского района Анфиса Никифорова.
"Как вы помните в 2015 году из-за аварии мы остались без электричества, и сегодня принято решение о приобретении девяти резервных источников. Они будут приобретены для больницы, тубдиспансера, администрации, досугового центра "Арктика" и для наших школ", - сказала Никифорова.
По ее словам, генераторы будут приобретены на средства Фонда содействия развитию Таймыра, который сформирован за счет средств "Норникеля" (в 2017 году компания вложила 160 млн руб. в фонд).
В прошлом году резервными источниками электроэнергии были оснащены котельные на очистных сооружениях главной канализационно-насосной станции, а также насосные станции системы теплоснабжения Дудинки, обеспечивающие подачу горячей и холодной воды в верхнюю часть города - четвертый и пятый микрорайоны. Кроме того, Норильско-Таймырская энергокомпания (НТЭК) восстановила передвижную автоматизированную газотурбинную элетроподстанцию. Еще одним аварийным источником электроснабжения дудинской котельной служит дизель-электроход "Авраамий Завенягин".
Зимой 2015 и 2016 гг. возникли перебои в работе котельной №7, было нарушено тепловодоснабжение Дудинки. На момент возникновения чрезвычайной ситуации, резервного источника электроснабжения котельной в Дудинке не было.