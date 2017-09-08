Бабье лето придет в Московский регион в выходные

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Теплая и сухая погода ожидает Московский регион в эти выходные. По данным центра "Фобос", столицу ожидает настоящее бабье лето на День города.

"В предстоящие выходные в Москву придет вторая волна бабьего лета... В ночные часы +7...+12 градусов, субботним днем уже +15…+20 градусов, в воскресенье до +19…+24 градусов", - говорится на сайте центра.

Также прогнозируется приход субтропического тепла в Московский регион на следующей неделе. По мнению специалистов, воздух может прогреться до 28 градусов тепла. Подобная аномалия - редкость для сентября, в последний раз настолько теплую погоду фиксировали 108 лет назад.