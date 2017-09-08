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Около 500 школьников Кабардино-Балкарии вступили в ряды "Юнармии"

Общество
8 сентября, 10:41 UTC+3 НАЛЬЧИК НАЛЬЧИК 8, сентября. /ТАСС

Мероприятие приурочено к 460-летию со дня вхождения республики в состав России

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НАЛЬЧИК, 8 сентября. /ТАСС/. Более 500 школьников Кабардино-Балкарии вступили в ряды движения "Юнармия", передает в пятницу корреспондент с церемонии присяги в Нальчике.

Мероприятие приурочено к 460-летию со дня вхождения Кабардино-Балкарии в состав российского государства. В церемонии приняли участие полпред президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Олег Белавенцев, глава республики Юрий Коков, президент Абхазии Рауль Хаджимба, начальник Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин, а также представители местных ветеранских, волонтерских и поисковых организаций.

"Не сомневаюсь, что юнармейское движение способно воспитать гармонично развитых молодых людей, одинаково комфортно чувствующих себя за компьютером и в спортивном зале, в воинском строю и студенческой аудитории", - заявил на церемонии Горемыкин.

В свою очередь Белавенцев отметил, что за год существования движения в Северо-Кавказском федеральном округе в него вступили порядка 13 тыс. ребят.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение "Юнармия" было создано в 2016 году по инициативе Минобороны РФ и при поддержке президента России.

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Персоны
Хаджимба, Рауль Джумкович Коков, Юрий Александрович Белавенцев, Олег Евгеньевич
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