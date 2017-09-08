Медведев поздравил жителей Кабардино-Балкарии с 460-летием вхождения в состав России

Москва, 8 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил главу Кабардино-Балкарской республики Юрия Кокова и ее жителей с 460-летием добровольного вхождения Кабардино-Балкарии в состав России. Текст поздравительной телеграммы опубликован в пятницу на сайте правительства РФ.

"Это поистине историческое событие имело огромное значение для нашей многонациональной страны. Вслед за кабардинцами, черкесами, адыгами, балкарцами в единое, сильное Российское государство добровольно вошли и другие народы Северного Кавказа. Вместе мы выдержали немало испытаний, вместе защищали свою землю, возделывали и благоустраивали ее, строили города и села, дороги и школы", - говорится в телеграмме премьера.

Глава кабмина отметил, что Кабардино-Балкария является одним из "красивейших регионов, живописные пейзажи которого, целебный воздух и лечебные минеральные источники притягивают сюда немало туристов, посетителей санаториев и курортов, любителей альпинизма и горнолыжного спорта", а жители республики оказывают гостям радушный прием.

"Уверен, что трудолюбие и целеустремленность помогут вам и впредь добиваться высоких результатов. А проверенные веками традиции мира и дружбы будут служить ярким примером для всех народов нашей большой страны", - заключил премьер, пожелав жителям республики и ее главе крепкого здоровья, процветания и новых успехов в работе на благо республики и всей России.