В Карелии изобрели роботов, которые тушат пожар водяным туманом из микрокапель

ПЕТРОЗАВОДСК, 8 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лукьянов/. Карельский Инженерный центр пожарной робототехники "ЭФЭР" разработал пожарных мини-роботов, способных тушить огонь водяным туманом из капель диаметром в 100 микрон. Новинка позволит сохранить имеющиеся на объектах культуры ценности, сообщил ТАСС главный специалист по пожарной технике компании Юрий Горбань.

"Мы разработали пожарные мини-роботы, которые тушат огонь тонкораспыленной водой. Диаметр капель - 100 микрон, то есть фактически тушение осуществляется водяным туманом. Такие устройства будут эффективны на объектах, где есть нехватка воды или имеются ценности, которые боятся влаги. На пожарах ведь беда не только от огня, но и от воды", - сказал Горбань.

По его словам, к примеру, много уникальных книг пострадало из-за воды во время тушения пожара в библиотеке Института научной информации по общественным наукам РАН в январе 2015 года в Москве. Если бы там были установлены разработанные пожарные мини-роботы, то материальный ущерб был бы значительно ниже. Если, по нормам, для тушения пожара в помещениях требуется 10 литров воды в секунду, то в случае с тонкораспыленной водой - только 4, при этом и время тушения - в два раза меньше. Такими пожарными мини-роботами планируется оборудовать Преображенскую церковь на острове Кижи после ее реставрации, чтобы в случае пожара сохранить уникальный иконостас, уточнил он.

Железные огнеборцы для небоскребов

По словам Горбаня, компания также разработала опытный образец робота-стенохода для тушения пожаров на верхних этажах небоскребов, доступ к которым затруднен.

"Лестницы пожарных машин могут подниматься на высоту не выше 40 этажа. Мы разработали пожарного робота-стенохода, который сможет тушить пожары на верхних этажах небоскребов, куда лестницы добраться не могут. Создан модельный образец, успешно проведены тестовые испытания", - сказал Горбань.

По его словам, прижатый к стене за счет создания искусственной гравитации робот вместе с пожарным рукавом двигается вверх по стене здания на специальных колесиках. Прибыв к месту возгорания, с помощью системы технического зрения находит огонь и тушит его. На карельское изобретение уже получен патент.

"Сейчас мы ищем заказчика на это изделие", - сказал представитель компании.

НИОКР и литейный цех

Как рассказал исполнительный директор центра пожарной робототехники Владимир Мусийчук, предприятием выпускается более 200 наименований изделий пожарной техники. Многие из них относятся к инновационным продуктам, впервые запускаемым на российском рынке. Все новинки предприятие разрабатывает на собственные средства, но планирует обратиться за государственной поддержкой.

"До сих пор Министерство промышленности и торговли России не может определить, к какому департаменту относится продукция, выпускаемая предприятием. Это ограничивает наш доступ к бюджетным инвестициям. На сегодняшний день мы все научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы делаем за свой счет. Это порядка 30 млн рублей в год", - отметил Мусийчук.

По его словам, к концу 2017 года предприятие на своих площадях запустит участок центробежного цветного литья, который позволит создавать комплектующие в Петрозаводске, а не закупать их на стороне. Оборудование уже закуплено, подготовлены специалисты. Как отметил Горбань, например, шары для пожарных стволов заказывались ранее в Тайване, так как их стоимость была ниже, чем на российских предприятиях. "Сейчас мы будем осваивать технологию сами, и не надо будет на самолетах возить эту продукцию", - добавил он.

Власти обещают помощь

Как рассказал врио главы Карелии Артур Парфенчиков, инженерный центр пожарной робототехники "ЭФЭР" - предприятие важное не только для республики, но и для страны, так как оно изготавливает оборудование, не имеющее аналогов в европейских странах.

"Объем производства промышленной продукции - 330 млн рублей в год, это не так много, но мы понимаем, какая перспектива есть у предприятия: растут заказы, появляются новые рынки сбыта, есть новые разработки. Для Карелии такие предприятия имеют серьезное значение", - сказал Парфенчиков.

Врио главы Карелии отметил, что республиканские власти окажут помощь в работе с Министерством промышленности и торговли России, чтобы предприятие могло привлекать бюджетное финансирование для компенсации затрат на осуществление НИОКР. Кроме того, правительство региона ведет работу по снижению тарифов на электроэнергию для предприятий республики, что также важно для инженерного центра пожарной робототехники.

О предприятии

Как рассказали ТАСС в министерстве экономического развития и промышленности Карелии, инженерный центр пожарной робототехники "ЭФЭР" основан в Петрозаводске в 1993 году и занимает лидирующее место в России и СНГ по разработке и производству пожарных лафетных и ручных стволов, пожарных роботов. В состав предприятия, на котором работают почти 200 человек, входят конструкторское бюро, проектный отдел, испытательный комплекс, завод пожарных роботов и ствольной техники.

Карельскими пожарными роботами оснащены сотни стратегических объектов страны, в числе которых космодромы Плесецк и Восточный, ангары для самолетов в аэропортах Шереметьево, Внуково, Ленинградская атомная электростанция, стадионы "Зенит Арена" и "Лужники", а также Сызранский, Московский, Туапсинский и многие другие нефтеперерабатывающие заводы.