Прокуратура проверит законность вырубки леса в Сочинском нацпарке

СОЧИ, 8 сентября. /ТАСС/. Прокуратура начала проверку по факту проведения аукционов на вырубку леса на территориях Сочинского национального парка. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Ранее замминистра природных ресурсов и экологии РФ Мурад Керимов обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить информацию о проведении коммерческих рубок на отдельных участках особо охраняемой природной территории в Сочи.

"По фактам сообщений о коммерческих вырубках на территории Солох-Аульского участкового лесничества Сочинского национального парка проводится проверка", - сказал представитель краевой прокуратуры.

В конце августа благотворительный фонд WWF опубликовал сообщение о том, что министерство природных ресурсов Краснодарского края объявило аукционы на право вырубки леса в Солох-Аульском участковом лесничестве, являющемся территорией Сочинского национального парка с 2013 года. В краевом минприроды отмечали, что эта территория действительно отдана нацпарку, однако земли до сих пор имеют статус лесного фонда.

По имеющимся в распоряжении ТАСС данным Единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней (ЛесЕГАИС), всего в 2017 году министерством природных ресурсов Краснодарского края с двумя предпринимателями было заключено 10 договоров купли-продажи лесных насаждений в Солох-Аульском участковом лесничестве. Общий объем планируемой заготовки составляет 1,03 тыс. и 1,23 тыс. кубометров соответственно. Как отмечается в справке ЛесЕГАИС, сведения о контрактах были внесена с нарушениями Лесного кодекса РФ.

Заготовка леса в Сочинском нацпарке производилась и в 2016 году, часть древесины ценных пород - дуб, бук, ясень - отправлялась на экспорт в Китай. Согласно отчетам, одним из предпринимателей в прошлом году было заготовлено древесины на 6,24 тыс. кубометров больше, чем продано, а с начала 2017 года - на 2,64 тыс. кубометров.