Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 57
€ 68.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Прокуратура проверит законность вырубки леса в Сочинском нацпарке

Общество
8 сентября, 11:51 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 8, сентября. /ТАСС

Ранее замминистра природных ресурсов обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить информацию о коммерческой вырубке леса на особо охраняемой природной территории

Поделиться
Материал из 1 страницы

СОЧИ, 8 сентября. /ТАСС/. Прокуратура начала проверку по факту проведения аукционов на вырубку леса на территориях Сочинского национального парка. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Ранее замминистра природных ресурсов и экологии РФ Мурад Керимов обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить информацию о проведении коммерческих рубок на отдельных участках особо охраняемой природной территории в Сочи.

"По фактам сообщений о коммерческих вырубках на территории Солох-Аульского участкового лесничества Сочинского национального парка проводится проверка", - сказал представитель краевой прокуратуры.

В конце августа благотворительный фонд WWF опубликовал сообщение о том, что министерство природных ресурсов Краснодарского края объявило аукционы на право вырубки леса в Солох-Аульском участковом лесничестве, являющемся территорией Сочинского национального парка с 2013 года. В краевом минприроды отмечали, что эта территория действительно отдана нацпарку, однако земли до сих пор имеют статус лесного фонда.

По имеющимся в распоряжении ТАСС данным Единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней (ЛесЕГАИС), всего в 2017 году министерством природных ресурсов Краснодарского края с двумя предпринимателями было заключено 10 договоров купли-продажи лесных насаждений в Солох-Аульском участковом лесничестве. Общий объем планируемой заготовки составляет 1,03 тыс. и 1,23 тыс. кубометров соответственно. Как отмечается в справке ЛесЕГАИС, сведения о контрактах были внесена с нарушениями Лесного кодекса РФ.

Заготовка леса в Сочинском нацпарке производилась и в 2016 году, часть древесины ценных пород - дуб, бук, ясень - отправлялась на экспорт в Китай. Согласно отчетам, одним из предпринимателей в прошлом году было заготовлено древесины на 6,24 тыс. кубометров больше, чем продано, а с начала 2017 года - на 2,64 тыс. кубометров.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Лучший город Земли. Все, что нужно знать о Москве
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Робот Вера принимает на работу. Российский стартап раздвинул границы использования искусственного интеллекта
Фото
Обновленный шоу-рум по программе реновации жилья
14
Москвичи смогут сходить на экскурсии в первые готовые квартиры по программе реновации
3
Закладная плита и серебряные монеты найдены при реставрации "Зимней гостиницы" на Валааме
Студенты на церемонии вручения студенческих билетов в Болгарской исламской академии
15
Болгарская исламская академия планирует стать центром исламского образования в РФ
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МИД Украины выразил протест РФ в связи с задержанием украинца Павла Гриба
2
Пять человек госпитализированы после обрушения стены в Балашихе
3
В результате конфликта пассажиров на станции метро "Третьяковская" мужчина ранен ножом
4
Бабье лето придет в Московский регион в выходные
5
Захарова не исключила, что ФБР может готовить провокацию в генконсульстве РФ
6
"Что произошло": главные отрывки из новой книги Хиллари Клинтон
7
Двое пострадавших извлечены из-под завалов на месте обрушения кинотеатра в Балашихе
Темы дня
Новости партнеров
Реклама