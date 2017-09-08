Петербург вспомнит 76-ю годовщину начала блокады стихами Ахматовой и музыкой Шостаковича

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Жители Санкт-Петербурга вспоминают 8 сентября скорбную дату - годовщину начала блокады Ленинграда, продолжавшейся 872 дня и унесшей жизни сотен тысяч ленинградцев. В память о них молодые петербуржцы прочтут на Марсовом поле стихи Анны Ахматовой, прожившей в осажденном городе осень 1941 года, эвакуированной и вернувшейся сразу после его освобождения в 1944-м. Здесь же будет исполнена 7-я "Ленинградская" симфония Дмитрия Шостаковича.

"Анна Ахматова с началом войны стала одной из немногих женщин-бойцов пожарной команды, выполняя мужскую работу наравне с другими жителями города, - рассказали в комитете по молодежной политике Санкт-Петербурга. - Молодые горожане будут читать ее стихи с полудня до 18:00 на Марсовом поле". Сценой послужит фронтовая "полуторка" ГАЗ АА - на таких в осажденный город привозили хлеб по Дороге жизни.

Блокадников менее 90 тысяч

8 сентября считается в Петербурге Днем памяти жертв блокады. Памятные церемонии в этот день уже много лет начинаются с возложения цветов к мемориальной табличке на доме №14 на Невском проспекте, сохранившейся с блокадной поры: "Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна". Общегородское возложение цветов и венков пройдет на Пискаревском мемориальном кладбище, крупнейшем братском захоронении Второй мировой войны, где покоятся около полумиллиона жителей и защитников Ленинграда.

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Председатель комитета по социальной защите населения Петербурга Александр Ржаненков рассказал журналистам, что в настоящее время в городе проживают 89,5 тыс. человек, проживших более четырех месяцев в блокадном Ленинграде, и около 11 тыс. ветеранов войны.

"Примерно 15 тыс. жителей блокадного Ленинграда ушли за последний год", - сказал он. В декабре 2017 года исполнится 75 лет учреждения советским правительством медали "За оборону Ленинграда". На сегодняшний день в живых остались лишь 7,6 тыс. человек из числа награжденных ею, и на Марсовом поле волонтеры "Бессмертного полка" будут собирать информацию о них, чтобы чествовать в конце года.

"Симфония Непокоренных"

Минувшим летом в Петербурге отметили 75-летие ленинградской премьеры 7-й симфонии Дмитрия Шостаковича, ставшей музыкальным памятником подвигу ленинградцев. В память об этой дате вечером на Марсовом поле пройдет музыкально-исторический фестиваль "Симфония Непокоренных", на котором эта симфония будет исполнена в формате театрализованного представления с участием военно-исторических клубов. Зрители будут держать в руках свечи Памяти.

Хроники блокады

Вечер-реквием "Я говорю с тобой из Ленинграда" пройдет у восстановленной к 70-летию Победы триумфальной арки в Красносельском районе, одной из тех, которыми в июле 1945 года город встречал с фронта солдат-победителей.

Здесь прозвучат мемориальные записи Ленинградского радио, выступления известных блокадников, участников обороны города, будут показаны мультимедийные проекции исторической хроники и современных памятников Санкт-Петербурга.

Исторические хроники времен блокады в эти дни можно увидеть и в городском транспорте: в 250 автобусах демонстрируются фрагменты фильма-хроники Президентской библиотеки "Оборона Ленинграда. Блокада Ленинграда", в которых отражена жизнь осажденного города - очереди за хлебом, бомбоубежища, развалины домов, люди, берущие из проруби воду, встреча солдат Ленинградского и Волховского фронтов в день прорыва блокады.

Музей возрожденный и проектируемый

Ветераны и жители блокадного Ленинграда традиционно встретятся на Соляном переулке, у Музея обороны и блокады города, народного музея, созданного в 1944 году, закрытого в годы "ленинградского дела" и возрожденного по инициативе ленинградцев в 1989-м. В этот же день в здании Конюшенного ведомства будут объявлены результаты архитектурного конкурса на проект нового музейно-выставочного комплекса "Оборона и блокада Ленинграда", который планируется построить на берегу Невы к январю 2019 года, когда будет отмечаться 75-летие снятия осады.

Блокада Ленинграда, продолжавшаяся 872 дня, унесла жизни сотен тысяч жителей города, точную цифру потерь историки не могут назвать до сих пор, оценки разнятся от 500 тыс. до 1,5 млн человек. Битва за Ленинград вошла в историю как одно из самых длительных и кровопролитных сражений Второй мировой войны. С осени 1941 года было предпринято пять попыток прорвать блокаду, однако удачной оказалась лишь шестая - операция "Искра" в январе 1943 года. Полностью снять блокаду Красной армии удалось лишь год спустя, 27 января 1944 года, этот день ежегодно отмечается в городе на Неве как "День Ленинградской Победы".